Blå Kors´ telefon er åben mellem jul og nytår

Hos Den Blå Linje bliver telefonen også svaret mellem jul og nytår

Af Erik Fisker

Julen kan være svær for nogle mennesker at komme igennem. Derfor er Blå Kors’ telefonrådgivning, Den Blå Linje er åben alle dage mellem jul og nytår, og allerede nu er der flere opkald end normalt.

– Nogle ringer, fordi de er ensomme, andre kæmper med afhængighed mens andre ringer, fordi de er pårørende til en, der drikker for meget. Uanset hvad årsagen er, er man mere end velkommen til at ringe til Blå Kors’ telefonrådgivning, der har åben hele julen – også juleaften og nytårsaften, fortæller Marianne Dyrby, der er leder af Den Blå Linje.

– Mange oplever, at julen kan være ekstra svær at komme igennem – både hvis man er ensom, og hvis man har problemer med afhængighed. På Den Blå Linje sidder vi klar til at lytte, snakke og hjælpe, tilføjer hun.

Omkring halvdelen af Den Blå Linjes opkald kommer fra pårørende til mennesker med alkoholmisbrug. Omkring 8 ud af 10 opkald handler om afhængighed, mens de resterende opkald meget ofte udspringer af ensomhed.

Den Blå Linje er åben alle ugens syv dage fra kl. 18-23 og bemandes af uddannede rådgivere.

Den Blå Linje: 70 100 130

Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som hjælper socialt udsatte mennesker i Danmark.