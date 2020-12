Bæredygtigt tøj – vær med til at gøre en forskel

SPONSORERET INDHOLD: Bæredygtigt tøj og økologisk tøj er med til at gøre en forskel, hvis du gerne vil gøre en indsats for vores klode og dig selv.

Vi lever i en tid, hvor vi begynder at have mere og mere fokus på bæredygtighed. Og med god grund. Global opvarmning skaber klimaforandringer overalt på vores klode, og det har store konsekvenser. Den er under hårdt pres, og hvis vi ikke handler i tide, ender det galt.

Derfor er der mange af os, der tænker bæredygtigt, når vi tager forskellige valg i dagligdagen. Vi tænker over, hvad der kommer ned i kurven, når vi handler, og vi tænker over, hvad vi tager ind i vores hjem. Vi tænker over, hvad det består af, og hvor det kommer af. Det kan både være i forhold til personlig pleje og interiør, men også i forhold til tøj.

Gå efter økologiske tøjmærker

Mange af os har måske en tendens til at købe tøj uden egentlig at tænke over, hvor det kommer fra, og hvordan det er produceret. Vi kigger på prisen og designet, og så kommer det ellers med hjem i garderoben. Men hvis du gerne vil gøre en forskel, er det vigtigt, at du stiller krav til dit tøj og går efter økologisk tøj, der er bæredygtigt.

Tøjindustrien er i top tre over mest forurenende industrier, og det har store konsekvenser for miljøet, klimaforandringer og de mennesker, der er med til at producere selve tøjet. Der er derfor gode grunde til at gå efter økologiske tøjmærker, hvor materialet, produktionen og arbejdsforholdene er i orden.

Heldigvis findes der efterhånden mange steder, der forhandler bæredygtigt tøj og økologisk tøj. Du kan være heldig at finde det i tøjbutikkerne, men ellers er der et stort udvalg på nettet. Uanset hvad, så findes der både økologisk tøj til mænd, kvinder og børn.

Hvornår er tøj økologisk?

Hvis økologisk og bæredygtigt tøj er en ny verden for dig, er du sikkert i tvivl om, hvad du skal gå efter. For hvornår er det økologisk tøj, og hvornår er det ikke?

For det første kan det være en hjælp at gå efter de forskellige mærkninger, der findes. Der er både OEKO-TEX, GOTS, Blomsten og Svanemærket. Med dem kan du i hvert fald være sikker på, at du vælger bæredygtigt tøj, der belaster miljøet mindst muligt uden brug af skadelige kemikalier.

Produktionen af tekstiler er hård for vores klode. Heldigvis er der flere og flere producenter, der begynder at få øjnene op for bæredygtigt tøj og den efterspørgsel, der er. Men det er vigtigt, at du som forbruger stadig er opmærksom på brugen af kemi, materialerne og ikke mindst forholdene for de mennesker, der er med til at fremstille det.

Når vi har disse ting for øje, kan vi komme rigtig langt. Det betyder ikke, at du skal til at skifte hele din garderobe ud, men ved at tænke over, hvilke valg du tager fremadrettet, kan du gøre en stor forskel.