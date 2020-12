Andreas sørger for en lun jul

Andreas Krog tager på arbejde juleaften og sørger for, at andre kan fejre en lun jul

Af Erik Fisker

Julen er traditionernes og hjerternes fest, hvor man skruer godt op for radiatorerne og pynter op med lys og kæder. I mange hjem sendes elmåleren på overarbejde, når både ovn, kogeplader og diverse julelys skal holdes i gang.

Men selv om der er godt blus på mange komfurer mens man laver julemaden juleaftensdag, er det samlede elforbrug i Danmark alligevel ca. 10 % lavere sammenlignet med en almindelig december søndag. Mere effektive komfurer, ovne og LED-belysning hjælper med til at begrænse elforbruget, og samtidig er strømmen i stigende grad grøn.

Men strømmen og varmen kommer ikke af sig selv. Derfor tager Andreas Krog sammen med tre kolleger på arbejde på Avedøreværket juleaften, så vi andre kan julehygge med familie og venner.

– Vores kraftværker er bemandet døgnet rundt 365 dage om året, og juleaften er ingen undtagelse. Vi skal sørge for, at værkerne altid kan levere el og varme, når der er behov for det, siger Ole Thomsen, der er ansvarlig for Ørsteds ni kraftværker i Danmark.

Jul på Avedøreværket

Men selvom Andreas og hans tre kolleger skal tilbringe juleaften på Avedøreværket, kommer de dog også til at mærke, at det er jul fortæller Andreas.

– Vi har aftalt at lave flæskesteg med rødkål, hvide kartofler, brune kartofler, sovs og alt det som man normalt forventer, og vi laver maden selv, da vi synes det smager bedre end genopvarmet mad. Derudover skal vi selvfølgelig have risalamande og småkager, men der er dog ingen mandelgave. Til gengæld får vi, der arbejder juleaften og nytårsaften, normalt en julegave af firmaet som sidste år bestod af et par flasker rødvin, et par flasker øl, og noget chokolade. Vi har pyntet op med juletræ, julestjerne og diverse julepynt i kontrolrummet. Derudover håber vi på en stille vagt, så vi kan nyde maden og høre lidt julemusik, beretter Andreas.

Gaverne og hyggen med familien må dog vente til 1. juledag, når vagten er slut, og de kan komme hjem.

Usædvanligt strømforbrug

Selv om elforbruget afslører, at mange er gået over til langtidsstegning af and og flæskesteg, og elforbruget er blevet spredt mere ud over eftermiddagen, oplever medarbejderne på kraftværkerne netop på juleaften en stor ændring i strømforbruget. Frem til kl. 18 er der et relativt jævnt elforbrug i de danske hjem. Men fra det øjeblik, juleanden og flæskestegen er ude af ovnen, falder strømforbruget markant, og det stiger først for alvor igen, når de fleste vender tilbage på arbejde den 28. december.

Når der slukkes for ovnen og komfuret juleaften, falder elforbruget i Danmark med 800 MW inden for en time. Det svarer til den samlede effekt på Danmarks største havmøllepark – gange to.