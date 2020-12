Ældre i København får ekstra besøg og omsorg til jul

Der skal være ekstra tid til omsorg og julehygge i år i Københavns kommunale hjemmepleje og på byens plejehjem

Af Erik Fisker

Et enigt Sundheds- og Omsorgsudvalg på Københavns Rådhus har prioriteret ressourcer til en styrket juleindsats.

Kendte toner af julemusik og sang, der fylder rummet, samvær og samtale med familie og venner om julebordet og fejring med gaver og god mad. Det er, hvad mange forbinder med julen.

Men i år påvirker corona mulighederne for at gennemføre de gode traditioner på vanlig vis – ikke mindst for de svageste ældre i hjemmeplejen og på byens plejehjem.

Corona-restriktioner vil betyde, at flere borgere i hjemmeplejen i år må tilbringe juledagene alene. Og på plejehjemmene vil færre familiemedlemmer og andre kunne besøge deres ældre, og mange julearrangementer ude af huset, herunder også juleaften, vil på grund af smitterisikoen blive valgt fra. Desuden er mange af de julearrangementer, der normalt underholder og skaber julestemning, aflyst.

Derfor har Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsudvalg afsat ressourcer i år til at markere julen for de ældre, som er ufrivilligt mere alene end normalt.

Bred politisk opbakning

– For en del ældre er kommunens plejepersonale de eneste, de møder i julen. Derfor vil hjemmehjælperen komme på et ekstra besøg hos borgerne i en af juledagene. Det ekstra besøg skal bruges til samvær og hygge, ligesom hjemmehjælperen har lidt lækkert med. Også på plejehjemmene vil vi prioritere ressourcer til at undgå ensomhed. Det er særligt vigtigt at passe godt på de ældre i år efter en hård corona-tid. Jeg håber, det her kan være med til at forsøde julen, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

– Jeg er utrolig glad for, at vi tager ekstra hånd om vores ældste københavnere. De har under hele coronakrisen været blandt de mest isolerede og dermed i størst risiko for ensomhed. Der er ingen tvivl om, at de går en særlig svær juletid i møde. Derfor er det på sin plads, at vi giver dem ekstra omsorg, der hvor vi kan, siger Socialdemokratiets Trine Madsen.

– Der er ingen tvivl om, at corona har ramt de ældre på plejehjemmene hårdt. De måtte undvære deres pårørende i lang tid. Vi håber, at vi med disse ekstra ressourcer gør det nemmere at komme igennem den svære tid – og forsøder julen, siger Enhedslistens Ali Hansen.

Pengene til de ekstra besøg og de ekstra juleaktiviteter tages bl.a. fra rammen af midler afsat i overførselssagen 2019-2020 og fra budget afsat til direkte covid-19 relaterede udgifter.