Årskavalkade 2020 – Se hele året i billeder

Årskavalkade Også i det forgangne år har Brønshøj-Husum Avis bragt billeder og artikler om stort og småt fra livet i bydelen. Året har været præget af corona og restiktioner for at begrænse smitten. Dette har for langt de fleste betydet afsavn og udfordringer, som vi stadig må leve med. Vi har samlet en buket af nogle af de aktiviteter, der trods alt lokalt har været med til at tegne året 2020 i vores bydel med aktiviteter og initiativer, men også med udfordringer der kræver en særlig opmærksomhed. Vi ønsker vores læsere, samarbejdspartnere og annoncører et rigtig godt nytår, og håber at det gode samarbejde fortsætter – til gavn og glæde for Brønshøj-Husum og dets borgere.

Af Erik Fisker

Januar: Brønshøj Gamle Skole som kulturhus? Debatten om at flytte kulturhuset i Brønshøj fra Pilegården til Brønshøj Gamle Skole tog for alvor fart, da politikerne på Rådhuset tilkendegav, at der skal arbejdes videre med muligheden for et mageskifte, så en kommende planlagt tandklinik, der ellers skulle have været indrettet i den gamle tomme skole i stedet placeres i Pilegården. Senere afsatte politikerne penge til en forundersøgelse. Afklaring forventes i det tidlige forår 2021. Foto: Kaj Bonne

Marts: Fokus på vandmiljøet. Der kom i foråret fornyet fokus på vandmiljøet i bydelens vådområder, da Brønshøj-Husum lokaludvalg fortsatte kampen mod mere end 50 års udledning af spildevand i Fæstningskanalen og Utterslev Mose. Udledningen fortsætter, ikke mindst fra Gladsaxe Kommune, og Københavns kommune får måske svært ved at opfylde EU´s vandrammedirektiv, der inden 2027 skal sikre et vandmiljø af god økologisk kvalitet. Der er dog tegn på, at de københavnske politikere vil gå mere ind i sagen. Foto: Jens Christian Elle

Marts: En helt anderledes hverdag. Også store dele af livet i bydelen lukkede ned for at begrænse smitten med coronavirus. Gader blev halvtomme, arrangementer og aktiviteter blev aflyst og mange steder blev lukket, mens borgerne blev opfordret til at holde sig hjemme og så vidt muligt arbejde hjemmefra. Det gik hårdt ud over mange, men gav også grobund for kreativiteten og fællesskabet – på sikker afstand. Foto: Kaj Bonne

April: Bjarne Reuter 70 år. Forfatteren Bjarne B. Reuter har som ingen anden sat Brønshøj på det litterære verdenskort med hans indlevende og præcise skildringer om børn og unge, der er vokset op i Brønshøj. Han er selv født og opvokset i Brønshøj og havde sit barndomshjem på Kabbelejevej 28 B. Han har skrevet omkring 70 bøger for børn, unge og voksne og er Danmarks mest læste forfatter med det største udlån på bibliotekerne, og utallige skolelever har i forbindelse med undervisningen i dansk læst og debatteret hans bøger. I 2013 blev han tildelt Lokaludvalgets Kulturpris ved Kulturdagen på Brønshøj Torv. Foto: ChristianOveCarlsson.dk

Juli: Husum Boldklub rykker op i Danmarksserien. Der var spillet 82 minutter af fodboldkampen mellem BK Skjold og Husum Boldklub, da Asmat El Ouargui scorede for Husum til stillingen 1-1, der holdt kampen ud, og betød at Husum Boldklub nu var klar til at spille i Danmarksserien. En flot bedrift, der senere på året også betød, at Husum Boldklub 1. hold senior fik årets idrætspris. Foto: ChristianOveCarlsson.dk

Juli: Mamma Mia reddet på stregen. Det socialpsykiatriske værested Mamma Mia på Utterslev Torv var igen i år udpeget som et sted, hvor kommunen kunne spare ved at lukke stedet. Og igen var det takket være engagerede politikere, at værestedet blev strøget fra listen over besparelser og kunne fortsætte sit arbejde for og med de 360 tilknyttede borgere med sindslidelser. Redningen blev fejret med en sommerfest for brugere, frivillige, medarbejdere, pårørende og naboer. Foto: Kaj Bonne

Juli: Turen er kommet til Store Torv. Fornyelsen af Tingbjerg går hurtigt. På det tidligere Lille Torv (nu Bygården) er der revet ned og bygget nyt og nu er turen kommet til Store Torv, hvor planerne blev konkretiseret. Butiksarkader m.m. nedrives, og der skal opføres ejendomme i 4 etager med blandt andet et kommunalt plehjem med 120 almene boliger, private boliger og plads til erhverv, blandt andet en ny COOP-butik. Nedrivningen er sat i gang, og byggeriet går i gang i starten af næste år og skal være helt færdigt i 2023. Foto: Kaj Bonne

August: Første spadestik til omstridt byggeri. En arkitekt, en børne- og ungdomsborgmester samt tre spejdere tog det første spadestik til byggeriet af et hus til spejderne fra Bellahøj 21st Barking på grunden ved Brønshøj Vandtårn. Byggeplanerne var ikke populære blandt de omkringboende, men politikerne på Rådhuset var mere end velvilligt indstillet til byggeriet til spejderne, der midlertidigt har haft til huse i Rytterskolen på Brønshøj Torv. Foto: Kaj Bonne

September: Nedrivning, istandsættelse og boligbyggeri. Flere steder i bydelen sker der forandring og fornyelse. Den store grund, der ligger mellem Gadelandet, Frederikssundsvej og Kobbelvænget står foran et større projekt, hvor der rives ned, sættes i stand og bygges nyt. Mange af de nuværende erhvervsbygninger er tomme og de utidssvarende bygninger rives ned, mens de bedste bygninger bevares. Efter planen kan der opføres ejendomme op til 6 etager og skal rumme private ungdoms- og familieboliger samt serviceerhverv. Foto: ef

September: Vellykket renovering af Bellahøj Friluftsscene. Efter mange års kamp for en tiltrængt renovering af en af bydelens perler, Bellahøj Friluftsscene, kunne et helt færdigt og æstetisk smukt anlæg tages i brug i løbet af efteråret. Anlægget var inden renoveringen nedslidt og i forfald og var ikke noget hverken bydelen eller Københavns Kommune kunne være stolte af. Nu er scenen sat i stand, og kommunen har også taget initiativ til aktiviteter på stedet. Foto: Kaj Bonne

Oktober: Københavns

bedste bageri. Ved en afstemning på internettet blev Kirstens Konditori på Frederikssundsvej kåret som Københavns bedste bageri. – Det har været så overvældende. det er som om at hele København har været forbi og lige skulle se denne bager i Brønshøj, siger bagemester Christian Larsen, der ikke frygter at bagerkæden Lagkagehuset er flyttet ind næsten overfor.

Foto: Kaj Bonne

November: Ny overborgmester i København. Noget overraskende trak den daværende overborgmester Frank Jensen sig fra både overborgmesterposten og posten som sit partis spidskandidat til kommunalvalget i november næste år. Som ny overborgmester valgtes den 49-årige Lars Weiss, der gennem mange år har været Socialdemokraternes gruppeformand og en central skikkelse på Københavns Rådhus. Lars Weiss havde ingen ambitioner om at stille op som ny spidskandidat – en plads der nu er besat af Sophie Hæstorp Andersen, nuværende formand for Regionsrådet i Region Hovedstaden.

Foto: presse

November: Bydelsprisen uddelt. Traditionelt uddeler Brønshøj-Husum Lokaludvalg sin Bydelspris ved den årlige Kulturdag på Brønshøj Torv – men ikke i år: Kulturdagen var aflyst, og uddelingen var rykket frem til november og fandt sted i et telt ved EnergiCenter Voldparken, hvor lokaludvalgsformand Hans S. Christensen uddelte diplomer, karameller og 3.333 kr. til hver af de tre prismodtagere En lang række enkeltpersoner og foreninger var foreslået, og Lokaludvalget valgte at tildele Bydelsprisen til tre lokale spejdergrupper, nemlig Husumvoldspejderne, Brønshøj-Husum gruppen og Bellahøj 21st Barking. Foto: Kaj Bonne

December: Idrætspriserne uddelt. Traditionen tro kunne Jan Juul Jørgensen fra Brønshøj-Husum Forenede Sportsklubber i december uddele året idrætspriser. Lederprisen gik til Erik Asker Hansen fra Brønshøj Boldklub. Erik Asker Hansen begyndte sin trænergerning i 1972 og lige siden har han været træner og holdleder på mange forskellige hold – og så har han klub-kamprekorden med over 1100 spillede kampe. Idrætsprisen gik (naturligvis) til 1. herresenior-holdet fra Husum Boldklub på baggrund af deres historiske oprykning til Danmarksserien.

På billedet fra venstre sidste års modtager af idrætslederprisen Allan Juhl Jensen, Mikkel

Isgaard, anfører for Husum og Erik Asker Hansen. Foto: Kaj Bonne