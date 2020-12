2021 bliver mere balanceret

Det kommende år bliver ifølge lokal astrolog bedre, men de uroskabende planeter er ikke væk endnu

Af Gitte Ganderup

Sidste år ved denne tid bragte Brønshøj-Husum Avis et interview med den lokale astrolog Camille Cecilie Resen Steenstrup som fortalte at 2020 ville blive et uroligt år.

Faktisk mere uroligt end vi havde set i de seneste 500 år.

Der var i følge astrologen så meget kraft på mødet mellem de to planter, Pluto og Saturn, at det ikke gav mening at lægge et horoskop for Brønshøj og Husum, som vi spurgte om. Energien fra de andre overdøvede det.

Dengang skrev vi, at hun sagde:

– Pluto og Saturn mødtes sidste gang for ca. 500 år siden, hvor vi oplevede reformationen og hvor man i Stockholm havde blodbad. Det fortæller os, at der er megen energi, når de to mødes, og det gør de den 12. januar 2020. De urolige tider rumler altså kraftigt op til. Hvad der sker ved vi ikke, men spændende er det, sagde hun.

2020 blev et uroligt år. Og derfor har vi spurgt astrologen hvordan hendes år har været og om hvordan 2021 bliver.

– Jeg ved jo ikke hvordan det ellers var gået med klienter, skole og andre astrologiske opgaver, så jeg er fuldt ud tilfreds med året som snart er gået, siger Camille Steenstrup, da avisen ringer til hende.

Hun tilføjer:

– Hvis vi ser med de spirituelle astrologiske briller, da kunne en tydning lyde som at vi gennem de erfaringer vi har høstet, nu er blevet voksne og bevidse om, at vi alle skal være her. Planeten Jupiter viser her kærligheden til alle altid.

Året der kommer

Om året der kommer indleder astrologen med at nævne årets ord, som netop er blevet kåret.

– Årets ord Samfundssind beskriver vældig godt den udvikling vi er i. Det store skifte fra 2020 er, at planeten Saturn går ind i vandbærerens tegn. Den løsriver sig fra makkerskabet med planeten Pluto, hvis indflydelse vi nu kender nok mest fra Covid. Saturn er vores læremester og vores erfaring, evnen til at sætte grænser. I vandbærerens tegn finder vi fællesskabsfølelsen. Så nu skal vores erfaring fra tiden der gik i stenbukkens tegn, de stive regler og det mere fastlåste, bruges til fordel for fællesskabet. Jeg tænker, at den kommende vaccine er et godt tegn på dette skifte, forklarer Camille Steenstrup, som selv skal åbne en astrologiskole i det kommende år.

Vaccinen har sit astrologiske udspring fra Uranus – ideernes planet. I disse år står den ifølge astrologien i tyrens tegn. Det betyder ifølge astrologien at nye ideer opstår og de kan bruges. Tyrens tegn er et fast jordtegn i astrologi og det betyder at tingene bliver til noget og de får gang på jorden.

Det er ikke slut endnu

Planeten for sygdomme, epidemier og pandemier er Neptun, som for tiden er i fiskens tegn, hvor den er hjemmehørende hvilket forstærker de astrologiske kræfter.

– Der vil den have sin gang nogle år endnu, så vi slipper nok ikke helt af med disse. Nye mutationer opstår, og måske en fugleinfluenza vil ”rydde op”, som det skete med landets mink. Det er vigtigt at huske, at Neptun ikke kender grænser, så den vil kunne vise sig på flere måder, tilføjer Camille Steenstrup.

Derudover er der planeten Pluto som er den største uromager. Den har været på sin nuværende plads siden 2008, hvor den ifølge astrologen har været med til at få en masse skandaler frem i lyset.

– Pluto forbliver i Stenbukken nogle år endnu. Indtil 2023/2024, så vi vil nok forsat se ting og sager komme frem i lyset. Det betyder tillige at den økonomiske uro, der startede med finanskrisen, ikke er færdig de første år, uddyber hun.

Samlet set kan vi glæde os over at der arbejdes med nyudvikling fra planeten Uranus forklarer Camille Steenstrup

– Vi må forlige os med at sygdommene ikke forsvinder i 2021. Der er stadig ting og sager der kommer til at se dagens lys. Sidst men ikke mindst må vi glæde os over, at Saturn skifter tegn og makkerskab med Jupiter. Set med de psykologiske astrologiske briller, er der fra nu fokus på, at vi skal begrænse vores vækst og rette fokus på at løfte i fællesskab til fordel for alle. Mon ikke klimaet kunne drage fordel heraf, og med den kommende vaccine må det lykkes at få smittetallene til at falde.