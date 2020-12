Få beskyttelsesbriller hos optikeren

sikkerhed Optikerkæden Louis Nielsen og Dansk Blindesamfund uddeler gratis beskyttelsesbriller mellem jul og nytår. For dem skal du have på, selvom du bruger almindelig briller, siger de

Af Gitte Ganderup

Louis Nielsen og Dansk Blindesamfund uddeler gratis beskyttelsesbriller mellem jul og nytår. Det gør de for at nedbringe antallet af øjenskader.

Beskyttelsesbriller kunne have afværget en stor del af fyrværkeriskaderne sidste år. Læger fra Odense Universitets Hospital støtter op om uddelingen, der foregår hos Louis Nielsen

Sidste år var mænd og drenge impliceret i 80 procent af alle fyrværkeriskader. To ud af tre bar ikke beskyttelsesbriller.

Derfor deler Louis Nielsen Brønshøj og Dansk Blindesamfund gratis sikkerhedsbriller ud i butikken. Det sker i dagene mellem jul og nytår.

– Alt for mange kommer fortsat til skade nytårsaften. Mange af dem fordi de ikke bruger beskyttelsesbriller. Særligt trist er det, at det er mange mænd og unge drenge, som fylder i skadesstatistikken. Beskyttelsesbriller er og bliver den bedste beskyttelse mod fyrværkeriskader. Derfor kan det ikke siges nok, hvor vigtigt det er at huske dem, når nytåret skal skydes ind – uanset om du er barn eller voksen, tilskuer eller selv affyrer fyrværkeriet, siger Søren Larsen og Jens Lauritsen, overlæger på Odense Universitetshospital og tilknyttet Ulykkes Analyse Gruppen.

I år gør Louis Nielsen og Dansk Blindesamfund en ekstra indsats for at minde brillebrugere om, at deres briller ikke i sig selv beskytter mod fyrværkeriet. Det er derfor vigtigt, at brillebrugere også tager beskyttelsesbriller på.

– Vores beskyttelsesbriller er udviklet, så de både kan bruges af brillebrugere ud over brillerne og folk, der ikke bruger briller. Det er vigtigt at beskytte øjnene, også når man bruger briller. For almindelige briller beskytter ikke og kan skabe en falsk tryghed, fortæller Gitte Brink, der er klinisk fagspecialist hos Louis Nielsen.

Én øjenskade for meget

Af de 228 danskere, der pådrog sig fyrværkeriskader ved årsskiftet 2019/2020, fik ni personer øjenskader. Kun tre ud af ti af de tilskadekomne bar beskyttelsesbriller.

– Og den tendens skal vendes – det er simpelt attage briller på – men husk det nu, fastslår Søren Larsen og hans kollega Jens Lauritsen, der begge er overlæger og tilknyttet Ulykkes Analyse Gruppen.

De bliver bakket op af Dansk Blindesamfund og Louis Nielsen:

– Det er foruroligende så mange der fortsat kommer til skade med fyrværkeri, da yrværkeriskader kan følge én resten af livet. Jeg ved, hvor svært det er at leve uden syn. Med beskyttelsesbriller kan langt de fleste øjenskader undgås. Derfor har vi påtaget os et ansvar og deler gratis beskyttelsesbriller ud. Det er alt andet lige bedre at bruge

sikkerhedsbriller én gang om året end blindestok hver dag resten af livet, siger Thorkild Olesen, Landsformand i Dansk Blindesamfund og blind.

Husk den sunde fornuft

Oven på erfaringerne med fyrværkeriskader sidste nytår opfordres forældre til at holde godt øje med deres børn i det kommende nytår:

– Fyrværkeriulykker ramte i højere grad børn og unge – og især drenge ved sidste nytår. Hele familien skal bruge deres sunde fornuft i nytåret. Og forældre skal både være opmærksomme på deres egen og på deres børns adfærd, huske beskyttelsesbriller og følge sikkerhedsrådene nytårsaften – også hvis man i forvejen bruger briller, fortæller Gitte Brink.

Brillerne uddeles frem til nytårsaften så længe lager haves

Fra den 21. december uddeler Synoptik også sikkerhedsbriller

Få en sikker nytårsaften

I samarbejde med Analyse Ulykkes Gruppen giver butikschef Lene Kæmmer og

kollegaerne i Louis Nielsen Brønshøj dig her syv råd forud for nytårsaften:

1. Brug altid beskyttelsesbriller – også når du er tilskuer – hjælp også

dine børn til at huske deres.

2. Tænd aldrig fyrværkeri, når du holder det i hånden

3. Hold sikkerhedsafstand og læn dig aldrig ind over fyrværkeriet

4. Gå aldrig tilbage til en fuser

5. Brug aldrig ulovligt fyrværkeri

6. Vær en god rollemodel og vis dine børn, hvordan de skal håndtere og

affyre fyrværkeri korrekt.

7. Dine almindelige briller beskytter ikke mod fyrværkeri. Brug derfor

beskyttelsesbriller ud over dine almindelige briller.

Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen ved OUH