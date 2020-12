Der er netop opsat 6 redekasser til mursejlere på Brønshøj Skole ud mod Klintholmvej. Det skyldes at mursejlerne nu er en truet fugl med en tilbagegang på ca. 35 % over de seneste 10 år. En af hovedårsagerne til tilbagegangen er mangel på redepladser. Mursejlerne har deres redepladser i bygninger gerne højt oppe, hvor de […]

Af Erik Fisker

Der er netop opsat 6 redekasser til mursejlere på Brønshøj Skole ud mod Klintholmvej. Det skyldes at mursejlerne nu er en truet fugl med en tilbagegang på ca. 35 % over de seneste 10 år. En af hovedårsagerne til tilbagegangen er mangel på redepladser.

Mursejlerne har deres redepladser i bygninger gerne højt oppe, hvor de har fundet sprækker og revner som adgang til deres redeplads. Disse redepladser forsvinder nu i stor stil i forbindelse med renovering og efterisolering. Her skal alt være tæt til skade for mursejlerne.

– Det er hjemmesiden mursejlerne.dk og DOF-København (Dansk Ornitologisk Forening), der står bag initiativer med at opsætte redekasser til mursejlere. Mursejlerne yngler i området, hvorfor der skulle være gode mulighed for, at de vil finde redekasserne og yngle i dem. Vi har netop valgt skoler til opsætning af redekasser for at give børn mulighed for at se og arbejde med opgaver relateret til mursejlerne – der jo er en trækfugl med meget karakteristiske egenskaber, fortæller Jesper Toft, der står bag hjemmesiden om mursejlere.

Jesper Toft er meget interesseret i at høre fra læsere, der ved hvor der yngler mursejlere i Brønshøj og Husum. kan kontaktes på mail jesper@toft.dk

Vidste du det?

Mursejleren en almindelig ynglefugl i de større danske byer.

Mursejleren er en mesterflyver, der kan komme op på 100 km i timen og lever stort set hele livet i luften. De voksne fugle bliver uafbrudt i luften i 10 måneder – fra de forlader reden efter ungerne er fløjet til de ankommer året efter.

Mursejleren er en trækfugl; om sommeren i Nordeuropa, mens vinteren tilbringes i det sydlige Afrika