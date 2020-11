Vi kan og skal gøre mere for de udsatte og sårbare

Alt for mange unge trives ikke. Det kan være barnet, som kæmper med ADHD og ikke kan få skoledagen til at hænge sammen. Den unge pige, som skærer i sig selv, fordi livet gør for ondt. Eller den unge mand, som finder fællesskaber på gaden, med stofmisbrug og kriminalitet, i stedet for på skolebænken.

Af Camilla Fabricius(MF) & Laura Rosenvinge (BR) socialordførere, Socialdemokratiet