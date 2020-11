Varme, skæve boliger er klar

Foto: Kaj Bonne

Et trygt hjem Boligerne, skæve boliger som de hedder, til hjemløse er færdigbyggede på Hulgårdsvej og de første er flyttet ind. Se boligerne her og hør om hvordan skæve boliger fungerer

Af Gitte Ganderup

De første beboere er flyttet ind i de skæve boliger, som Boligforeningen 3B og Københavns Kommune har bygget på plænen ved krydset Hulgårdsvej/Borups Allé.

Socialborgmester Mia Nyegaard (B) var tirsdag på besøg for at se de færdige boliger.

– Vi har brug for boliger som disse. Vi har også brug for herbergerne som en mellemstation i tre-fire-fem måneder, men vi har ikke de boliger, som vi skal bruge til de hjemløse og der mener jeg, at vi må blive bedre til at samarbejde på nationalt plan, siger hun.

Omkring hver fjerde hjemløse bor i København.

Senere tilføjer socialborgmesteren at fordi fordeling af hjemløse er skævt fordelt landet over, må man gøre noget på nationalt plan.

– Der går ikke noget af os for at hjælpe andre, siger hun.

En bolig at bo

Der er henvist 10 beboere til de små rækkehuse på omkring 30 kvadratmeter.

Fem beboere har fået nøgle og der flytter nye ind over de næste måneder.

– Vi vurderet, at det er bedre, hvis de flytter ind i et flow, så alle ikke kommer på én gang. På den måde kommer der ikke 10 nye beboere på én gang, som vi skal have til at falde til samtidigt, fortæller socialpædagogen Rasmus Christensen som er social vicevært på stedet.

Han har arbejdsplads i fælleshuset, som er en del af de skæve boliger. Der er altid kaffe på kanden.

– Jeg skaber dialog og hjælper med ting i hverdagen. Jeg skal for eksempel med en beboer på hospitalet og andre gange kommer de ind i fælleshuset for at få hjælp til at forstå et brev, fortæller Rasmus Christensen.

Ofte har beboerne, som en social vicevært kommer i kontakt med, andre problemer end hjemløshed. Men hjemløsheden er den mest akutte. Når den er løst med en skæv bolig, kan der blive tid til at se på det andet.

– Vi skal have vores beboere til at bruge det store netværk, som er omkring dem i andre tilbud i socialforvaltningen, siger Rasmus Christensen.

Ønsker ro

Selvom boligerne er at betragte som almene og permanente boliger for beboerne, er der alligevel nogle særlige forhold omkring dem.

Det er socialforvaltningen som henviser hjemløse borgere til boligerne og det er typisk borgere som har boet på gaden i mange år, forklarer Pedro Michael som er områdechef i hjemløseenheden.

Love og regler på stedet er de sammen som for alle andre boligområder og det er kun beboersammensætningen, som skiller sig ud samt det faktum, at der er en social vicevært ansat, som hjælper beboerne i hverdagen.

Mange steder skaber opførelsen af boliger og væresteder for udsatte grupper af borgere modstand og bekymring hos de borgere som skal være naboer. Der har været en positiv modtagelse af boligerne på Hulgårdsvej, fortæller områdechef Pedro Michael.

– De beboere som skal bo her, har boet mange år på gaden. Det er et hårdt liv. De ønsker bare et roligt liv her, fortæller områdechefen videre.

Borgerne, som bliver visiteret til de skæve boliger, er udpeget til at kunne bo der og har skrevet under på en kontrakt sådan som man gør med alle almene boliger.

Naturligt byggeri

Hver bolig er på cirka 30 brutto m2 og er bygget af robuste materialer som kan holde til hårdt brug og stor udskiftning.

Boligerne har eget toilet og bad. Der er mulighed for at lave mad i det lille køkken og opvarmningen sker med varmepumpe.

Husene bygges af træ med hørisolering, som kan demonteres og genanvendes.

I fælleshuset er der vaskemaskine til beboerne

Boligerne er bygget i to klynger af fem boliger. Den enkelte enhed består af et hus med privat indhegnet have, overdækket terrasse og skur. Boligen er skærmet imod fællesarealer og naboer og åbner sig imod haven og naturen.

Udendørsarealerne er ikke færdige endnu, men der ligger fliser, som skal lægges og stierne mellem husene er anlagt med grus.

Langs Hulgårdvej er der skabt en jordvold for at skærme for både lyd og indsyn. Volden er med til at give området et grønt indtryk på selv denne novemberdag.

Hver enhed er bygget for 300.000 kr.

To andre steder i København opføres ligeledes boliger til hjemløse.

I Husum ved hjørnet af Gadelandet og Bystævnet blev for nogle år siden opført 15 boliger til (tidligere) hjemløse.