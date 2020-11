Vær med til Jule-skattejagt

Vind Ni erhvervsdrivende er gået sammen om en julehyggelig lørdag med skattejagt. Her er hvordan du er med

Af Gitte Ganderup

Lørdag den 21. vil julehyggen begynde at sprede sig blandt nogle af de erhvervsdrivende, for de er gået sammen om at lave en jule-skattejagt.

– Alle julemarkeder og al ting er jo lukket ned på grund af corona, men vi synes, at de lokale er så gode til at støtte lokalt, at vi gerne vil give noget igen, siger Stine Juul-Normann som sammen med de to ejere fra Spisested Nr. 1 har taget initiativet.

Bogstavjagt

Skattejagten foregår sådan, at alle som har lyst til at vinde én af de 10 goodiebags, som er på spil med blandede gaver fra de ni butikker og restauranter, skal rundt og finde et bogstav hos de ni udbydere mellem kl 10 og 15 på den pågældende lørdag den 21. november 2020

Når bogstaverne er indsamlet, danner de et ord, som skal sendes til enten @sjuul-normann eller @spisestednr1 via instagram.

Den efterfølgende onsdag den 25. november bliver de 10 vindere offentliggjort på de deltagende butikker og restauranters sociale medier. Præmierne kan efterfølgende hentes hos SJuul-Normann på Frederikssundsvej 169 i Brønshøj.

– Det bliver rigtig hyggeligt! De forskelige erhvervsdrivende vil så vidt det er muligt rykke hyggen ud på gaden, pynte op og skabe julestemning med særlige tilbud, fortæller Stine Juul-Normann.