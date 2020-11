Alarmklokkerne bør ringe

Af Peter Skaarup, gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti

Det burde vække bekymring, at der bliver udledt spildevand direkte ud i Utterslev Mose. Faktisk bør det få alarmklokkerne til at ringe. Kloakvand og hvad ellers folk nu skyller ud, ender i Utterslev Mose, selvom det burde ende et helt andet sted. Det har konsekvenser for dyrene og det generer borgerne med en fæl stank.

Ikke nok med at det går ud over naturen og dyrene, så ødelægger det også et naturskønt område for borgerne. Når man går tur ved søen, er det rigtigt dejligt, men når der bliver skyllet masser af kloakvand og kemikalier ud i vandet, gavner det mildest talt ikke oplevelsen.

Det gør, at mosen bliver belastet og dermed at den med tiden helt dør. Vi har set igennem en del af årene, hvordan Uterslev Mose har kæmpet med at fiskene før på grund af sygdom . Grundet udledningen af kloakvand og kemikalier er Gladsaxe og Københavns kommune altså ved at skrive Utterslev Moses dødsdom.

Løsningen ligger lige for. Det eneste rigtige at gøre er at stoppe med at pumpe spildevand ud i mosen, og i stedet sende vandet til et renseanlæg, så det kan blive genbrugt. På den måde kan vi stoppe Utterslev Moses langsomme død, redde dyrene og sørge for et naturskønt område for borgerne.