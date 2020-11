Tak for hjælp og behandling

Tak for os begge

Af Kirsten Asmussen, Brønshøj (adr. er redaktionen bekendt)

Tak til afdelingen for hoved-halskræft på Rigshospitalet, tak til Palliativ afdeling på Bispebjerg, tak til hjemmeplejen Brønshøj-Husum og tak til vores praktiserende læge.

Min mand fik konstateret halskræft i juli måned sidste år. Efter behandling med stråleterapi, operation og en smule kemo konstaterede man i juni måned i år, at man ikke kunne gøre mere.

Hele forløbet var ansvarsfuldt og omsorgsfuldt. Min mand sagde, at når han var kommet igennem dette, ville han skrive et læserbrev med en tak.

Det gør jeg nu for os begge.

Tak – rigtig mange tak.