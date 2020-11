Tæt på point mod vicemestre

BB/KBTK’s hold i Næstved. Fra venstre Carsten Egeholt, Emil Lynge Sørensen, Emil Friis Hansen og Sune Bjørn Larsen. Foto: Privat.

BORDTENNIS: I herrernes Bordtennisliga var Brønshøj/Københavns hold sølle ét sæt fra point mod sidste års DM-sølvvindere fra Næstved Bordtennis.

Af Randi Salzwedell

Brønshøj/København var uden deres bedste spiller svenskeren Kim Nylander, da holdet i lørdags gæstede Næstved Bordtennis, der sidste år var blot ét sæt fra at snuppe DM-titlen foran Roskilde Bordtennis med Michael Maze & Co.

Kim Nylander blev erstattet af en formstærk Sune Bjørn Larsen, der på dagen kunne fejre sin 45 års fødselsdag. Dermed var det et rent dansk mandskab, der i Næstved forventede at skulle møde to svenskere og to tjekkere. Men i Toksværd-hallen kunne Brønshøj/Københavns spillere konstatere, at hjemmeholdet stillede op uden en skulderskadet Magnus Månsson.

Da Næstved med kort varsel ikke havde haft held med at hente en ny svensker over sundet, måtte de spille med blot tre spillere. Godt nok tre stærke af slagsen, som alle var højere rangeret end Brønshøj/Københavns spillere, der dog øjnede muligheden for point med blot et par overraskende sejre.

Overraskelsen udeblev

26-årige Hampus Söderlund vandt begge sine kampe for hjemmeholdet i første parkryds, hvor 55-årige Carsten Egeholt leverede overraskelsen ved at vinde med 3-0 i sæt over 19-årige Radim Bako. I andet parkryds leverede Brønshøj/Københavns to gange Emil begge på 18 år gode indsatser, der lover godt for fremtiden. Ved stillingen 4-2 til Næstved spillede Emil Lynge Sørensen en spændende kamp, der gik over samtlige fem sæt mod tjekkiske Tomas Koldas (20 år).

Hvis Emil havde trukket det længste strå, havde Emil Friis Hansen udlignet til 4-4 ved at vinde uden kamp, og så skulle der have været spillet et såkaldt Golden Set for at finde en sejrherre i holdkampen. Det havde resulteret i henholdsvis 2 og 1 point. Nu løb Næstved med alle tre point.

Søndag skulle BB/KBTK have mødt de danske mestre fra Roskilde, men den kamp er blevet udsat, da den svenske stjernespiller Jens Lundqvist er testet positiv for Covid-19.

Sådan gik det til

Næstved Bordtennis – BB/KBTK…..5-2

Hampus Söderlund – Carsten Egeholt, 3-0 (11-7, 11-9, 11-5)

Tomas Koldas – Emil Friis Hansen, 3-1 (9-11, 11-5, 11-7, 11-6)

Radim Bako – Sune Bjørn Larsen, 3-1 (8-11, 11-8, 11-9, 11-4)

(ikke fremmødt) – Emil Lynge Sørensen, 0-3 Emil vinder uden kamp.

Hampus Söderlund – Sune Bjørn Larsen, 3-0 (11-5, 11-8, 11-6)

Radim Bako – Carsten Egeholt, 0-3 (6-11, 9-11, 5-11)

Tomas Koldas – Emil Lynge Sørensen, 3-2 (11-7, 10-12, 11-5, 9-11, 11-5)

(ikke fremmødt) – Emil Friis Hansen.