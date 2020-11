SPONSORERET INDHOLD: Det er blevet sværere at vælge online underholdning. Her skal vi kigge lidt nærmere på hvorfor, og hvordan man nemt kan finde den bedste onlineunderholdning.

Hvad skal jeg vælge?

Der er kommet en evig strøm af streamingtjenester, radio og podcasts, som gør det virkelig svært at vælge, hvad det er man vil lave, når man gerne vil underholdes online. For mange, så er det vigtigt at finde noget sjovt at se, når man for eksempel skal hygge sig hjemme en aften, med en god kop te eller kaffe og småkager. Da er det irriterende, at man bruger længere tid på at finde en film eller serie, end man typisk ville bruge på at se et afsnit eller en film. Derudover har vi fået en meget lavere tærskel for, hvornår vi stopper det vi ser på, for at finde noget andet, fordi det ikke fænger med det samme, eller ikke lige rammer det humør man er i. Det kan altså være sværere at finde god underholdning, end man måske tror.

Vi lider simpelthen af valgets kvaler, fordi vi har for meget at vælge mellem. Der findes dog heldigvis noget du kan gøre. Du kan følge denne nemme tjekliste for online underholdning, så du er helt sikker på at du hurtigt kan finde noget, som du bliver godt underholdt af.

Tjekliste når du skal finde online underholdning

Her får du en smart tjekliste, som du nemt kan gennemgå, når du skal finde god underholdning online. På den måde slipper du for det, der synes som en evig dans af valg, når du skal finde noget du gerne vil underholdes af.

• Tag stilling til om du vil have passiv eller aktiv underholdning. Hvad der er forskellen, vil vi forklare nærmere lidt længere nede i denne artikel.

• Vælg genre inden du begynder at browse – det indsnævrer dit valg en hel del

• Tag stilling til, hvor meget tid du har. Hvis du ikke har tid til en film, så find en YouTube-video eller et afsnit af en serie, der svarer til den tid du rent faktisk har til rådighed.

• Lav en “kø” i dine strømmetjenester, så du altid har noget klar, som du har forhåndsudvalgt til en anden gang. Det samme gælder om at tilføje ting til din “kø”, når du finder noget god underholdning online. Så slipper du nemlig for at lede hver gang.

Hvad er aktiv onlineunderholdning?

En ting som med sikkerhed kan defineres som aktiv onlineunderholdning er online spil. Her skal du selv være aktiv og deltage, i modsætning til, når du bare tænder for en film eller serie som du ser. Det er passivt, mens det er langt mere aktivt at sætte sig med sin telefon eller computer for at spille online spillemaskiner eller prøve sig på sjove 21 kortspil.

Det giver også et helt andet boost med aktiv onlineunderholdning, end med passiv, og dermed er det svært vigtigt, at man finder ud af om man skal lave noget aktivt eller passivt, når man vil underholdes. Hvis man ender med at lave noget passivt, hvis man egentlig gerne selv vil være aktiv, ås kan man hurtigt ende med at blive svært rastløs.