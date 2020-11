Stop forringelser af sprogundervisning

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard ønsker, med støtte fra Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti, at sparre yderligere 9 millioner på sprogundervisning.

Af Gyda Heding

Af Gyda Heding (medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard ønsker, med støtte fra Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti, at sparre yderligere 9 millioner på sprogundervisning. Disse besparelser vil betyde fyringer af op mod 15 sproglærer og en forringelse af sprogundervisningen ved at bruge den nye ’Jobdansk´ ordning.

I Enhedslisten er vi imod disse besparelser og yderligere forringelse af sprogundervisning. Den nye ordning har primært fokus på virksomhedspraktikker, i stedet for danskundervisning. Ligesom den heller ikke er adgangsgivende til videregående uddannelserne.

Besparelserne vil have store omkostninger for især ikke-dansktalende servicemedarbejdere, rengøringspersonale og stuepiger, som har arbejdet og betalt skat i Danmark gennem mange år.

Vi mener, at man bør fastholde det nuværende niveau for sprogundervisning. Da man ellers risikerer en faglig forringelse og at der skabes et parallel samfund af ikke-dansktalende arbejdsgruppe.

Sprog er en forudsætning for reel integration og en tilknytning til arbejdsmarkedet. Besparelserne på sprogundervisning vil helt konkret betyde, at en række udsatte kvinder i Urbanplanen ikke længere kan modtage danskundervisning. Det samme gør sig gældende for STU for de sårlige sårbare og FVU. Det mener Enhedslisten er for dårligt.