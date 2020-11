Stadig ubesejret i Espelunden, men…

Spillerne takker for den flotte støtte fra de mange fremmødte Brønshøj-fans. Foto: Christian Haslund

FODBOLD: Inden kampen i lørdags havde Brønshøj i 40 år aldrig tabt i de 13 udekampe mod Avarta i Espelunden. Den ubesejrede stime fortsatte, da det endte 1-1, men for pokker, hvor ville det havde været dejligt med en sejr

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Emil Vatani scorede for Brønshøj, mens Jeffrey Ofori lavede selvmål.

Det var Avarta, som var bedst i de første 45 minutter, og det virkede som om, at midtugens flotte resultat mod FC København gav dem energi. De fik dog ikke omsat spilovertaget til chancer. Mindre end en håndfuld skud blev det til for hjemmeholdet, hvoraf ingen af dem formåede at true Victor Michaelsens mål.

Selv fik Brønshøj først en afslutning i det 31. minut, da Jonas Hemmingshøj blev sendt i dybden, men vinklen blev for spids og Morten Bank kunne redde med en fodparade.

Bayan Fenwick samlede returen op, men indlægget mod Vatani blev for langt. Vatani fik dog raget bolden til sig, gav Simon Ustrup en snurretur og fik med et frækt lob sendt bolden over Morten Bank og i mål. 1-0 til Brønshøj.

Hvepsene havde en god mulighed for at øge føringen i minutter efter scoringen, da Mads Gabel kom i flot overlap og med et præcist indlæg fandt Aleksandar Lazarevic’ pandebrask. Aleks måtte dog se sit forsøg ramme overlæggeren. Returen endte hos Hemmingshøj, men han fik et dårligt traf på bolden, som Morten Bank nemt kunne samle op.

4-5 minutter inden pausefløjtet kom Avarta frem til deres bedste chance. Et hjørnespark dumpede ned mellem venner og fjender, hvor det var tæt på et par gange, men efter en god omgang klumpspil fik Brønshøj ekspederet bolden væk.

Brønshøj kunne derfor gå til pausen med en 1-0 føring.

Mens det var Avarta, som sad på spillet i 1. halvleg, så var det omvendt i 2. halvleg. Brønshøj var da også tæt på at komme foran 2-0 fem minutter inden i 2. halvleg.

Vatani fandt Gabel ved bagerste stolpe, hvor Gabel headede på tværs til Hemmingshøj. Hemmingshøj kastede sig ned i afslutningen, men hårdt presset kunne han ikke få bolden styret mod mål.

Tre minutter senere fik Avarta en udligning ud af det blå. Brønshøj havde ellers afværget en halvfarlig situationen, men en dårlig tværpasning af Gabel sendte bolden lige i fødderne på Emil Thomsen. Thomsen fandt Mikkel Eslund i feltet, hvor Eslund fik headet på overlæggeren. Desværre for hvepsene, så ramte bolden ned på Ofori og gik i mål. 1-1.

Herefter fulgte et par chancer til begge hold, hvor de to største tilfaldt Brønshøj. Adil Guendouri fik kæmpet sig fri, og fra en spids vinkel fik han også sendt bolden forbi Morten Bank, men måtte også se bolden ramme stolpen og gå til målspark.

Med få minutter tilbage af kampen blev bolden spillet ind til Aleks af Lucas Petersen. Aleks fik raget bolden til sig og vendt rundt, men ramte stort set ikke bolden.

Det hele sluttede derfor 1-1, og Brønshøj er nu i 14 kampe ubesejret i Espelunden, men hvor vi også må konstatere, at det var fjerde gang i træk de spillede uafgjort i Espelunden.

Ingen af holdene kunne rigtigt bruge uafgjort til noget i bundstriden, og på lørdag den 14. november kl. 15 venter en meget vigtig kamp mod Slagelse, som skal vindes, hvis de gul/sorte hvepse skal undgå at komme for langt bagud i stillingen.