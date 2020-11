Spildevandsudledning i Mosen

Man sidder lidt med en følelse af vantro, når man læser Peter Skaarups indlæg om udledning af spildevand i Utterslev Mose.

Af Inge Abrahamsen, Ruten 7, Brh.

Vi befinder os midt i en tid, hvor der er kæmpe fokus både på miljøet og på genopretning af naturen. Og der kommer hele tiden nye gode initiativer og tiltag til forbedringer. Helt aktuelt (og som man kan læse om i sidste uges lokalavis) har man udsat tre vilde heste i Mosen, for at skabe biodiversitet, til gavn for fugle, insekter, frøer og padder.

Samtidig er vi ALLE blevet pålagt af Københavns kommune at sortere vores affald. Og vi dyrker genbrug, tager cyklen, tænker bæredygtigt, og gør hvad vi kan for at være miljøbevidste og i det hele taget vise samfundssind.

Derfor virker det temmelig absurd, og som lidt af et paradoks, når netop Enhedslisten (som meget gerne vil markere sig, som de miljøbevidstes parti) med Teknik og Miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL) i spidsen, tillader at der ledes kloakvand direkte ud i Utterslev Mose.

Mosen, som gerne skulle forblive et levested for svaner, ænder, blishøns og diverse fiskearter. Og en oase for alle de mange mennesker, som færdes i området.

– Hvordan hænger det overhovedet sammen?

Det fremstår, som et helt meningsløst miljøsvineri, som tilsidesætter al hensyn til miljø og natur – og som åbenbart alligevel (helt uforståeligt) er blevet blåstemplet af myndighederne.

Tak, til Peter Skaarup for at gøre opmærksom, både på udledningen og på en fornuftig alternativ løsning på problemet.

Jeg tror næppe jeg er den eneste, der ønsker en forklaring på kommunens disposition, OG især en hurtig indgriben fra miljøborgmesteren.

Med en sag, hvor en beslutning om at udlede spildevand i Øresund stadig findes i frisk erindring. En beslutning, som kun blev udsat grundet voldsomme protester og kritik (ikke mindst fra svensk side) kan man, ærlig talt, få sine tvivl om, HVOR seriøst man skal tage EL og deres tilsyneladende kamp for miljøet.