Skole for udviklingshæmmede

Elever på Idrætsskolen. Foto: presse

Idrætsskolen for udviklingshæmmede er et tilbud til voksne med udviklingshandicap og holder til i Grøndal Multicenter. Skolen er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Københavns Kommune og er den eneste af sin slags i Danmark.

Af Erik Fisker

Grundidéen er, gennem idræt, at skabe øget selvværd og selvtillid hos den enkelte elev og derved styrke den personlige udvikling. Skolen er et undervisningstilbud og har ca. 45 voksne elever, der går på skolen i et helt skoleår, hver dag fra kl. 9 til 14. På skolen undervises i næsten alt inden for idræt, og skolen ligger i egne lokaler i Grøndal Multi Center, hvor der er utrolig mange idrætsfaciliteter både inde og ude.

Der undervises også i anatomi og fysiologi, og eleverne kommer også ud i naturen for at dyrke friluftsliv og tager på ture og udflugter.

På skolen får hver elev sit eget skab, og skolen står for at tøjet vaskes. For at blive optaget på skolen skal eleverne selv kunne klare den personlige hygiejne. Der er en egenbetaling på 4.000 kr. for et helt år, og betalingen dækker bl.a. idrætstøj og frokost hver dag.

Idrætsskolen for udviklingshæmmede holder informationsaften den 27. januar, kl. 19-20. Yderligere oplysninger på www.idraetsskolen.net.