Skal slutte 2020 godt

Foto: Thomas Løser

FODBOLD: Så kom sejren endelig, da vi i weekenden vandt 3-1 over Slagelse. Her kærkommen og tiltrængt sejr i vores kamp om at komme væk fra bunden. Vi er nu, for første gang i lang tid, ubesejret tre kampe i træk, og selvom 2020 ikke har været fantastisk, så har vi alle muligheder for at slutte godt af.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub