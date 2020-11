Selvportrætter bag facaden

Foto: Sakariya

Ny udstilling Et samarbejde i Tingbjerg har skabt smukke selvportrætter

Af Gitte Ganderup

– Jeg er stolt af udstillingen – meget stolt af vores fælles udstilling – det er nogle flotte billeder, og vi har alle sammen brugt meget tid på at vælge og redigere billeder, siger Samira på 10 år.

Samira er én af de mange børn og unge fra Tingbjerg og Utterslevhuse, der står bag udstillingen ’Bag Facaden – Fortællinger fra Tingbjerg’. Bydelen har haft besøg af Turning Tables, som i løbet af september måned har skabt sangtekster, beats, fotografier, mini-dokumentarer og musikvideoer, sammen med børn og unge fra området.

Kreativ ændring

Turning Tables Danmark er en lille NGO, der arbejder for at styrke unges livssituation i Danmark. Med film, foto og musik som kreative værktøjer, skaber vi frirum, hvor unge lærer nye færdigheder, deler oplevelser og sætter ord og billeder på deres frustrationer, drømme og håb, skriver de selv på deres hjemmeside.

Turning Tables Danmark blev etableret som dansk afdeling af den internationale NGO Turning Tables i foråret 2016.

Med støtte fra en række private aktører blev deres første mobile containerstudie bygget, og efterfølgende har den turneret Danmark rundt for at arbejde med unge.

Til daglig holder Turning tables til i lokaler på Nørrebro.

Der begyndte de etableringen af et fast studie til foto, film og musikarbejde i efteråret 2018 med støtte fra Realdanias fond, Underværker samt Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning.

Turning Tables internationale afdeling blev grundlagt i Libanon i 2009 af Martin Fernando Jakobsen og har i dag afdelinger i Myanmar, Jordan, Kenya, Sverige og Danmark.

Fælles for alle afdelinger er, at de arbejder for at forbedre livssituationen for børn og unge gennem brugen af kreative midler.

Gang i den

Der har været gang i den, og de professionelle rappere og fotografer har været glade for forløbet.

– Corona taget i betragtning synes jeg det har været en succes. Vi har haft et godt samarbejde med klubben og har haft mere end 50 børn og unge forbi containerne de sidste 4 uger. De fleste af dem har deltaget hver gang det var deres klassetrin, der kunne deltage, lyder det fra Sofie Dalsgaard fra Turning Tables.

Forløbet har resulteret i udstillingen ’Bag Facaden – Fortællinger fra Tingbjerg’, som viser fotoholdets produkter. Den kan ses i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.

– Vi kan virkelig godt forstå, at Samira og de andre børn er unge og stolte, fortæller Ingerlise Øllgaard, der er foto-filminstruktør hos Turning Tables.

Forløbet har foruden Turning Tables været et samarbejde mellem den boligsociale indsats i Tingbjerg og Utterslevhuse, Klubben i Tingbjerg og Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.