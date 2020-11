Quickpoint: Din automekaniker i Brønshøj

SPONSORERET INDHOLD: I Danmark bor der 5,806 millioner mennesker, og der er indregistreret 2,594 millioner biler. Tal fra Danmarks Statistik viser, at vi i Danmark har 530 motorkøretøjer pr. 1000 indbyggere. Det er et tal, som dækker over både biler, busser og lastbiler, så det er altså ikke ensbetydende med, at vi nødvendigvis har 530 biler pr. 1000 indbyggere.

De sidste 100 år er der ifølge Danmarks Statistisk sket en enorm stor stigning i antallet af køretøjer pr. 1000 indbyggere, og rigtig mange voksne danskere er i dag afhængige af motorkøretøjer af den ene eller anden art. Der er selvfølgelig heller ikke noget at sige til, at vi er blevet glade for biler, for biler kan på mange måder gør hverdagen lettere.

En bil gør det lettere at komme omkring

Der er selvfølgelig mange åbenlyse grunde til, hvorfor det er rart at have en bil. Selvom det i mange byer er nemt at komme omkring uden en bil, så gør en bil det både nemmere og mere tidsbesparende at komme frem og tilbage. Siden 1920 er der flere, som er begyndt at arbejde længere væk fra hjemmet, og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en bil, fordi den offentlige transport ikke rækker.

Uanset hvad begrundelsen er for at have en bil, så kan de fleste sikkert blive enige om, at der er væsentligt flere fordele end ulemper ved at have en bil. Fordelene ved at have en bil er blandt andet komfort, mobilitet og friheden til at køre hvorhen man vil. Ulemperne derimod kredser mere omkring det økonomiske. Der er selvfølgelig omkostninger forbundet med at have en bil, og det gælder både omkostninger til at købe en bil samt omkostninger til at vedligeholde en bil.

Særligt vedligehold kan i nogle tilfælde være en væsentlig ulempe, hvis man har en bil af ældre dato med forskellige skavanker. Uanset hvilken bil man har, og uanset alderen på bilen, kan det ikke undgås, at bilen på et tidspunkt i dens levetid skal forbi et autoværksted. Hvad enten det drejer sig om at få bilen klargjort til syn, eller der pludselig er opstået en skade på bilen, som skal fikses hurtigst muligt, står Quickpoint i Brønshøj klar til at hjælpe.

Med Quickpoint ved din side

Med Quickpoint ved din side kan du vide dig sikker på, at din bil er i trygge hænder, og at den hurtigst muligt er klar til at køre igen. Mange bilejer er afhængige af deres bil, og derfor er der selvfølgelig ikke meget ved at vente længere end højest nødvendigt på, at bilen bliver klar.

Hos Quickpoint er kvalitet og kundeservice i højsædet, og deres mål er altid at give kunderne den bedste oplevelse. Quickpoint har 29 autoværksteder fordelt ud over hele landet, så hvis du ikke er i nærheden af Quickpoint i Brønshøj, så findes de også mange andre steder på både Sjælland og Jylland. Med Quickpoint som dit foretrukne autoværksted ved du altid, hvor du kan køre hen, hvis uheldet er ude, eller bilen trænger til service.