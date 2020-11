Ole Finnesen er stoppet i Tingbjerg Kirke

Foto: Kaj Bonne

Organist Ole Finnesen er efter 17 år som organist ved Tingbjerg Kirke stoppet den 1. november.

Af Erik Fisker

Han er uddannet på konservatoriet i Ålborg og har tidligere været organist i Hals Kirke og Hvalsø Kirke. Ole Finnesen er nu blevet ansat som organist ved Slangerup Kirke, da han finder, at tiden er kommet til at prøve noget nyt.

Ole Finnesen har været ansat i folkekirken som organist siden han var 17 år gammel og har altid holdt af at spille musik. – Tingbjerg Kirke ligger i et område med mange spændende udfordringer, ikke mindst for organisten. Der har været mange musikalske opgaver at varetage og ikke mindst mødet med andre mennesker har betydet en del for mig, siger Ole Finnesen, der bor i Ølstykke, ikke langt fra Slangerup

– Jeg glæder mig til at møde folk fra Slangerup og sætte gang i forskellige musikalske tiltag i den gamle flotte kirke, tilføjer han.