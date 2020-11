Ny overborgmester i København

Foto: Pressefoto Kbh kommune

Lars Weiss overtager pladsen som overborgmester efter Frank Jensen frem til kommunalvalget i november 2021. Mød den nye overborgmester her

Af Gitte Ganderup

Den 49 årige Lars Weiss blev i torsdags formelt valgt som overborgmester i København på Borgerrepræsentations møde. Han afløser Frank Jensen, der den 19. oktober meddelte, at han havde besluttet at trække sig fra både posten som overborgmester og som næstformand for Socialdemokratiet på grund af en række sager om krænkelse af kvinder. Frank Jensen var overborgmester i København siden 2010, hvor han efterfulgte Ritt Bjerregaard.

Lars Weiss bor på Amager og er søn af tidligere indenrigsminister Birte Weiss. Han er uddannet økonom fra Københavns Universitet, og har siden 2010 været medlem af Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, 1. næstformand i Borgerrepræsentationen og gruppeformand for Socialdemokratiet i Borgerrepræsentationen.

En rummelig by

– København er en fantastisk by. En by, jeg elsker og er frygtelig stolt af. Mit parti har i mere end 100 år drevet udviklingen i København, og den opgave tager jeg på mig frem mod næste kommunalvalg. For mig er der ét mål, som overskygger alle andre: At kæmpe for, at byen ikke knækker over – at København bliver ved med at være en rummelig by, som giver muligheder til alle og hvor der er plads til alle, uanset indkomst og social status. Det er først og fremmest det, jeg vil stå for i den periode, jeg er overborgmester, udtaler Lars Weiss.

Formanden for Socialdemokratiet, Jan Salling, er særdeles tilfreds med, at Lars Weiss nu er overborgmester i København frem til næste kommunalvalg, der afholdes i november 2021.

– Jeg er glad for, at Lars har sagt ja til at påtage sig den store opgave, det er at være overborgmester for vores by. Lars er en holdspiller, han er kendt og vellidt for at lytte og inddrage både politiske medspillere og modstandere og for at kunne få enderne til at mødes. Det er det, der skal til for at kunne indgå gode, holdbare aftaler for vores by. Samtidig brænder Lars’ hjerte for København. Så det er præcis den mand, vi har brug for i spidsen, siger Jan Salling.

Ny spidskandidat for S i København

Efter Frank Jensens afgang skal de københavnske socialdemokrater finde en ny spidskandidat til det kommende kommunalvalg. Fristen for at opstille ny spidskandidat udløber allerede den 8. november, og er der kun et enkelt forslag, er vedkommende valgt. Såfremt der er mere end en kandidat, vil der blive afholdt urafstemning blandt de københavnske medlemmer.

Når der er fundet ny spidskandidat, skal der afholdes urafstemning om den samlede liste over kandidater.

Spekulationer og gætterier om hvem der skal øverst på stemmesedlen i København på liste A har været mange og mere eller mindre fantasifulde. Blandt andet er nævnt formanden for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og tidl. minister Christine Antorini – og naturligvis Lars Weiss.