Nu skal det være

Foto: colourbox

FODBOLD: I de to sidste kampe har vi haft chancerne til at vinde, men har begge gange måtte nøjes med 1-1. Først mod Hillerød, hvor de fik udlignet i de døende sekunder, og senest mod Avarta, som fik udlignet på et heldigt selvmål.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub