Nordisk univers i Tingbjerg

Ravn lyder både at by og natur. Foto: Malthe Zimakoff Cover-art design: Marlene Diemar

Foto: Kaj Bonne og Ravn/Malthe Zimakoff Cover-art design: Marlene Diemar

Folktronica Duoen Ravn udvikler og indspiller i en lejlighed i Tingbjerg. I dag udgiver de deres første single, og den lyder som et elektronisk landskab, der kalder på gode højtalere

Af Gitte Ganderup

Tingbjergs gule mursten står i kontrast til det naturunivers, som bandet Ravn skaber i Anton Sherars lejlighed.

Sammen med Laura Ritsmar udgør han folktronica-duoen Ravn.

– Lydbilledet er meget abstrakt, siger Anton Sherar og Laura Ritsmar supplerer:

– Vi skaber nogle meget kolde numre. Et køligt miljø som det skandinaviske, hvor ravnen lever.

Ravn beskriver sig selv således på skrift:

” RAVN tager lytteren gennem en rejse i alternativ elektronisk pop, der rammer en åre på den skandinaviske musikscene som endnu ikke er repræsenteret.

RAVNs overordnede æstetik trækker inspiration fra Nordens og Asiens eksotiske kulturer og naturlandskaber. Numrene skabes med en fri form ud fra løse musikalske koncepter og teksterne skrives derefter. Musikken inddrager akustiske instrumenter såsom klaver, strygere og blæsere samt elektroniske elementer i form af synthesizere og trommemaskiner.”

Nummer ét

Ravns første nummer udkommer 13.november på alle tænkelig streamingplatforme, instagram, facebook og Tik Tok. Det er sådan det skal være i dag, hvor det at være et band rækker meget længere end blot at spille musik.

Laura Ritsmars lyse vokal flyder over den elektroniske bund som udover synthesizere og trommemaskiner, også er bygget op med blandt andet harpe og sitar.

Derudover lægger hip hop rytmer bunden. Anton har en fortid i hip hop og rock og læser lyddesign samtidigt med at han arbejder for en spilvirksomhed. Laura er uddannet kirkesanger og læser på MGK (Musikalsk Grundkursus, forskole til Rytmisk Konservatorie)

– Jeg regner med at søge ind på rytmekons snart, siger hun.

Det er de to meget forskellige baggrunde som er Ravns styrke.

– Jeg sendte et nummer til Laura, fordi jeg mente, at vi kunne lave noget ret godt. Noget anderledes. På den gode måde. Noget andet end det mainstream, fortæller Anton som både studerer og arbejder med lyd i en spilvirksomhed.

Nummeret som han sendte er pudsigt nok det nummer som de udgiver i dag.

Ejer det selv

At det ikke er mainstream er vigtigt for duoen. De vil gerne skabe noget, som er anderledes, men det skal stadig også være lidt poppet, så det er noget, som folk vil lytte til.

– Det skal have lidt appel til en større del af befolkningen. Men samtidigt vil vi også gerne være indie. Derfor udgiver vi dette nummer først. For at slå fast hvem vi er – at vi er indie og anderledes, siger Anton.

Førstesinglen skal slå tonen og det kreative, nordiske, atmosfæriske univers fast i mens andensinglen gerne skal række en hånd ud til lidt flere mennesker. Være lidt mere udadvendt.

– Den næste har en lidt mere poppet opbygning i modsætning til dette nummer, som er mere abstrakt, siger Laura.

Hør os!

De to har ambition om at blive hørt. De vil rigtig gerne ud og spile live, men som for de fleste andre kunstnere er det ikke en mulighed pt.

De håber at det bliver lettere i foråret 2021 og drømmer om en efterårsturne.

Men ind til da har de det fint med at bliver på deres musikalske legeplads i Antons lejlighed.

– Det er en fordel, at vi er hjemme hos mig. Der er både tid og plads til lege. Lige for tiden arbejder vi gerne en hel dag om ugen fortæller Anton

Fordi de to ikke sidder i et øvelokale som koster penge og som de deler med et andet band, har de friheden til at skabe som de vil.

Det er med samme motivation at de selv producerer, udgiver og skaber brandet Ravn. Men de gør det ikke helt alene.

– Vi sender vores numre til vores venner og sparringspartnere. Så kaster de bolden tilbage. Det hjælper virkelig med at få lukket sangene. Når man sidder med det alene, kan det være så svært at finde ud af det få det gjort færdigt. Hvis vi ikke havde de mennesker omkring os, er jeg sikker på at vi ville sidde her om fem år stadig, fortæller Laura.