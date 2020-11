Netto åbner fremtidens discountbutik i Brønshøj

Det bliver en lidt anderledes oplevelse at handle i Netto. Foto: Ulrik M. Eriksen

Nettos nye butik på Frederikssundsvej 346 er fra 10. december klar med et helt nyt butikskoncept

Af Erik Fisker

Ny indretning, nye farver og et særligt fokus på frugt og grønt og nemme måltider.

Butikken åbner nemlig med Nettos helt nye butikskoncept, der skal løfte hele indkøbsoplevelsen. Butikken vil adskille sig fra en typisk Netto, idet både indretning og look-and-feel har fået et gennemgribende løft. Og derudover vil butikken opleves anderledes, da alt fra musik og varer til Netto-medarbejdernes tøj er opdateret. Endvidere indrettes Scan&Go med egen udgangs-gate.

Netto investerer en milliard i nye butikker i 2020 og blandt andet er butikken på Slotherrensvej ved Islev Station blevet udvidet og renoveret efter det nye koncept.

– Vi har ganske enkelt revitaliseret hele vores butikskoncept, som har fået en gennemgribende makeover. Kernen i vores nye koncept vil stadig være det, som man som kunder kender: Nemlig gode varer til de bedste priser. Men med vores nye koncept vil vi i endnu højere grad gerne skabe butikker, som det er rart at være i for kunder og medarbejdere, fortæller Michael Løve, der er direktør i Netto.

Butikschefen i den nye Netto-butik er Nikolaj Koch Roesen, og han glæder sig meget til at byde kunderne indenfor i den helt nye butik:

– Vi vil gerne skabe fremtidens discountbutik med afsæt i en mere rolig butik, der er kendetegnet ved et stærkt sortiment af kvalitetsvarer til discountpriser og stor friskhed. Vi vil i endnu højere grad indrette butikken efter kundernes efterspørgsel, som går mod markante frugt- og grønt-afdelinger, convenience og en enkel og nem navigering i butikken. Det skal være behageligt at handle her, og på tværs af hele butikken vil man møde en styrket oplevelse, som vi håber, at kunderne vil tage rigtig godt imod, siger han.