Manglende vejføring

Af Birgit Bech,Bygårdstræde 7

I Tingbjerg har vi efter min og mange andres mening en unik offentlig transport med elbusser, man kan komme hurtig ind til centrum, til toget eller ved at skifte på Frederikssundsvej direkte til Herlev, Ballerup eller Buddinge.

Trafikvej fra Bystævneparken til Ruten i Tingbjerg nej tak, vi skal ikke ha´ mere gennemkørsel fra Husum torv til Hareskovvej, se blot Gadelandet og Ruten i myldretiden nu.

Nej vi mangler i stedet at få anlagt en op – og nedkørsel til Hareskovvejen/Hillerødmotorvejen til brug for de bilister fra Tingbjerg, der enten skal nord på eller kommer nord fra og skal hjem. Fuldstændig uforståeligt at man nu skal helt ind at vende ved Mellemvangen lige før tunnelen for at komme ud eller hjem til Tingbjerg, før kunne man da vende ved Mosesvinget, men her er vending forbudt nu. Jeg tænker på den gamle vise ”Ih hvor er det kommunalt”, hvorfor mon?

Fra beboer i Tingbjerg gennem mange år