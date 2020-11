Man bør ikke rippe op i gamle sår

Af artiklen “Mindre overgreb skal ud i lyset” 18/11 fremgår, at en lokal frisør Susanne Haxtausen Doreng sammen med en forfatter Mille Eigaard Andersen og en selvbestaltet psykoterapeut Lone Elisabeth Hjortshøj har begået bogen: “Hvorfor sagde vi det ikke før - det er fandme min krop!”.

Af civiløkonom Niels Fleckner Hansen, Ved Bellahøj Syd 19, Brønshøj

Af artiklen “Mindre overgreb skal ud i lyset” 18/11 fremgår, at en lokal frisør Susanne Haxtausen Doreng sammen med en forfatter Mille Eigaard Andersen og en selvbestaltet psykoterapeut Lone Elisabeth Hjortshøj har begået bogen: “Hvorfor sagde vi det ikke før – det er fandme min krop!”.

I artiklen hævder Susanne Haxtausen om seksuelle krænkelser, man i fortiden mener at have været udsat for, at små krænkelser også skal frem i lyset med ordene “har du en følelse af, at der er foregået noget som ikke er i orden, så ER der foregået noget! Uanset, hvor “småt” det er” – Selvom der skal rippes op, og det gør ondt, skal man gøre det, fordi man så bagefter skulle få det bedre.

Så hvis man f.eks. mener, at man i dag har det skidt i dag, fordi man for tyve år siden fik et klap i måsen af en ældre fyr under en våd bytur, så skal man altså rippe op i den ubehagelige oplevelse og f.eks. betale en terapeut som Lone Hjortshøj i dyre domme (en terapeut i dag kan sagtens koste 800,- kr. i timen!) selvom det gør ondt i troen på, at man så skulle få det bedre. Det passer jo ikke. Hvis du hele tiden går og fokuserer på de negative ting, der har været i fortiden, frem for at huske de lyse minder, og fokuserer på at udnytte mulighederne for positive oplevelser i nuet og i fremtiden, får du det jo dårligt. Men det er selvfølgelig meget godt for diverse psykoterapeuter, der så kan tjene en masse penge på dig.

De færreste kommer igennem livet uden ubehagelige oplevelser. Mange drenge som min generation (f.1964) har da prøvet at få en røvfuld i skolegården af nogle ældre elever, eller en omgang buksevand. Men det skal man da ikke hele tiden dvæle ved. Så er det bare at slikke sårene. Op på hesten igen og komme videre – nogle skal igennem tragedier – men alle skal alligevel videre, og få det bedste ud af nuet og fremtiden. Her bør man erindre citatet “Carpe diem” (“Grib dagen”), og læg fortiden bag dig og få noget positivt ud af nuet og dagen i morgen. Et livssyn vi godt kunne bruge i den mørke vinter midt i en corona tid.