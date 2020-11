Madstarter: mad-eventmageri for unge

Over de næste mange uger skal en gruppe unge lære at lave madevents i Tingbjerg sammen med Meyers Madhus, Unge i Centrum og Idrætsprojektet. De fire event som er faste i undervisningsforløbet kommer alle os andre til gode

Af Gitte Ganderup

To ungefællesskaber i Tingbjerg, Idrætsprojektet og frivilligforeningen Unge i Centrum, går nu sammen med Meyers Madhus om at lave et undervisningsforløb – Madstarter 2700 – om mad og iværksætteri for unge i Tingbjerg.

Torsdag den 19. blev forløbet skudt i gang

Fokus for Madstarter 2700 er at sætte gang i aktiviteter, hvor mad og måltider er omdrejningspunktet. Gennem et undervisningsforløb på 12 gange lærer de unge blandt andet en lang række køkkenteknikker, tilsmagning af mad, hygiejne, iværksætteri, events og produktudvikling. Der bliver produceret et måltid hver eneste gang.

Det skal opleves

Undervejs afholder Madstarter 2700 fire arrangementer, hvor alle kan opleve, hvad de unge bejder med, og også selv få lov at deltage aktivt.

– Med Madstarter 2700 ønsker vi at give mulighed for, at de unge selv kan skabe arrangementer i deres lokalområde. Der er masser af potentiale for unge i Tingbjerg for at blive iværksætter eller eventmager, og det vil vi gerne støtte. Men Madstarter 2700 er også en god mulighed for at blande unge mennesker fra forskellige foreninger, der kan mødes i et madfællesskab. De ville normalt ikke møde hinanden, men her får de adgang til nye bekendtskaber, samarbejdspartnere og venner, fortæller Niklas Lynge Villersholt fra Idrætsprojektet.

Inspiration til sjove events i lokalområdet

Også Meyers Madhus er begejstrede for samarbejdet og glæder sig til at komme i gang:

– Vi oplever, at maden og måltiderne er en oplagt ramme for at skabe inkluderende fællesskaber, og med Madstarter 2700 vil vi gerne inspirere de unge i projektet til at lave aktiviteter i deres nærmiljø. Unge i Centrum er i forvejen rigtig dygtige til at involvere og engagere unge i Tingbjerg gennem deres aktiviteter. Med Madstarter bygger vi videre på det grundlag og bruger aktiviteterne til at invitere forskellige borgergrupper indenfor i et bredere fællesskab, siger Mia Rask Vendelbjerg, der er projektleder i Meyers Madhus.

Tingbjerg Skole

Undervisningsforløbet foregår i madkundskabslokalet på Tingbjerg skole hver anden torsdag frem til og med uge 17 i foråret 2021.

Første event er den 17. december og det forlyder, at det har en relation til juletiden.

Om de tre aktører bag Madstarter 2700:

Unge i Centrum er en frivillig forening, som afholder kulturarrangementer for og med børn og unge i Tingbjerg. Foreningen arbejder med fem kerneværdier: dannelse, kreativitet, velgørenhed, læring og fællesskab.

Idrætsprojektet er et tilbud forankret i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Idrætsprojektet bygger bro til fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse sammen med børn, unge og voksne.

Meyers Madhus er et hus af kokke, projektmagere og iværksættere, der holder til på Nørrebro, og fra deres base afholder madlavningskurser, gastronomiske teambuildings, projekter og kulinariske oplevelser for børn og voksne. Altid med maden og måltidet som omdrejningspunkt.