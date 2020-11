Lokal julekalender-samtale

Lokal julekalender Ny julekalender fra lokal iværksætter vil skabe sammenhørighed mellem dem, som ikke er så meget sammen i denne tid

Af Gitte Ganderup

Tina Blicher, som bor i Husum, har lavet en julekalender. Den er hverken fyldt med chokolade eller tilhørende tv-serie. Den skaber derimod samtale.

– Min forhåbning er, at kalenderen vil bringe overraskelser og inspiration undervejs, at der måske vil blive fældet bevægede tårer, og at december-Danmark vil genlyde af mennesker, der klasker sig på lårene af grin, fortæller Tina Blicher som netop er sprunget ud som iværksætter.

Forbundne på afstand

Idéen til julekalenderen opstod i 2019, hvor Tina Blicher foreslog to venner, der bor i to forskellige byer, at skiftes til at finde på dagens spørgsmål og svare hinanden på SMS.

– Det var 17 år siden, vi havde boet i samme by og haft vores hverdag sammen, og tilsammen syv børn, havde også været med til at trække os lidt væk fra hinanden. Men i løbet af december fik vi for eksempel fortalt, hvad vi sætter størst pris på hos hinanden, og skrevet hvad en dejlig dag kan indeholde for os hver især. Det havde vi ikke tænkt på at tale om før. Flere aftener udviklede det sig til, at vi kædesms´ede, og for eksempel sad og grinede sammen i hver vores by over den ene banke på-vittighed efter den anden. Den 24. december følte vi os virkelig forbundne igen. Det var så fint at opleve, og det fik jeg lyst til at give andre mulighed for også at prøve, siger Tina Blicher.

En sirlig cirkel af kærlighed

Kalenderen har allerede levet op til sit kærlighedsspredende formål, nu hvor den stadig er varm fra trykken.

– Kalender rammer noget i mennesker lige nu. Det er en overvældende grad af begejstring, jeg er blevet mødt med, når jeg har fortalt om kalenderen til for eksempel indehaverne af de butikker, jeg har præsenteret kalenderen for. Der er virkelig mange, der har lyst at være med til at skabe samhørighed, og det føles enormt kærligt at opleve det engagement fra hidtil fremmede mennesker.

Familie og venner har også tilbudt Tina deres hjælp med alt fra at give feedback på udvælgelsen af spørgsmål til for første gang i deres liv at gå rundt til butikker i hver deres by og agere sælgere.

Og en tidligere kollega til Tina, og Brønshøj-borger, Inger-Louise Tjørnehøj, trådte til og fandt julekassen frem fra gemmerne, brugte efterårsferien på at line en sirlig cirkel af julepynt op til forsidebilledet og fik i en ruf sat kalenderen i produktion i tide til julehandlen.

Åbn en låge sammen

Bag hver af julekalenderens låger gemmer sig et spørgsmål. Spørgsmålene åbner op for samtaler, som lader de, der deler kalenderen, opdage nye sider af hinanden.

Du kan eksempelvis svare din veninde på dagens spørgsmål på SMS, når køen i supermarkedet alligevel breder sig helt ned til frysedisken. Du og din partner kan sætte jer i sofaen med kalenderen, når dagen er faldet til ro. Eller du kan medbringe et dagligt pift af fællesskabsfølelse til dine kolleger, når I har.

10% af overskuddet fra kalenderen går til Folkebevægelsen mod Ensomhed. Kalenderen er CO2-neutral, trykt på FSC-mærket papir, Svanemærket og produceret med RECScertificeret energi fra vindmøller. Og den bliver personligt leveret til forhandlerne på cykel.

Kalenderen er lavet til de mere eller mindre voksne, men den er selvfølgelig ikke forbudt for børn. Enkelte spørgsmål er måske ikke så nemme at svare på, hvis man er 9 år, men alle der har lyst til at fordybe sig i deres relationer er naturligvis velkomne til at være med.

Julekalenderen sælger hos flere lokale butikker og restauranter.