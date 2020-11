Legende træning skaber resultater

Foto: Dennis Skaarup

For ét år siden satte Brønshøj Bordtennis en helt ny træningsform i gang. Målet var flere glade børn, som havde lyst til at blive ved med at dyrke bordtennis i længere tid. Det har vist sig at bære frugt

Af Gitte Ganderup

Det nye træningskoncept har været en kæmpe succes. Medlemstallet er fordoblet, og trænerne har oplevet en udvikling af børnenes teknik, som de slet ikke havde forventet.

– Efter få måneder med primært fokus på motoriske egenskaber og boldføling via leg, kunne vi med mange af børnene begynde at indlære mange af de tekniske elementer, som bordtennis består af. Vi har observeret, at de børn, som sidste år startede med motorisk træning og grundlæggende boldfølingstræning via leg, har overhalet de børn, som har spillet flere år, og som ikke har deltaget i den motoriske træning. Det har overrasket os, at det ville gå så stærkt med deres bordtennistekniske udvikling, fortæller klubbens cheftræner, Kim Nylander, der sammen med ungdomssportschef Dennis Skaarup har været hovedarkitekterne bag det nye trænings- og gradueringskoncept.

Motivation og vilje

En meget stor styrke i den nye træningsform er, at børnene først træner struktureret teknisk træning, når de er klar til det.

Trænerne skal iagttage og lytte til de signaler, som børnene sender.

Hvis børnene er motiverede og efterspørger en træning med lidt mindre leg og mere struktureret træning, så skal de have lov til det – uanset niveau.

– Den indre motivation er helt afgørende. Hvis træningsmængden skal øges, så skal barnet have hovedet med i det. Hvis børnene har det sjovt med træningen og får lov til at blive sammen i egen aldersgruppe i længere tid, tror vi på, at de bliver ved med at dyrke sporten. Der vil være spillere, som vil opnå et endnu højere niveau end vi har set før, siger Kim Nylander.

Viljen til at træne hårdt og blive den bedste viser sig for de fleste børn først i en alder mellem 14 og 17 år. Før kan det se ud som vilje, men er det ikke nødvendigvis.

Det kan være motivation, som er kommet via udefrakommende omstændigheder, for eksempel udvælgelsen og ekstra opmærksomhed fra trænerens eller klubbens side af og eventuelt belønning fra forældrene.

Derfor er linjen i Brønshøj Bordtennis, at børn skal have lov til at være børn og blot stimuleres i deres sport og træne lige så meget og hårdt, som de selv har lyst til.

– Det er vores opgave som trænere og klub at give børnene et godt fundament ved generel god motorik og boldføling hele vejen op gennem deres børneår. Vi skal sørge for, at træningen er sjov, anderledes og med-involverende, så de lærer at være omstillingsparate og klar på også selv at tage ansvar, når der bliver behov for det senere i deres ungdomsår. Det gør, at vi får en større og bredere træningstrup. Og først fra omkring 14-års alderen vil det vise sig, hvem der har vilje og potentiale til at gå efter de olympiske medaljer, fortæller Kim Nylander.

Gradueringerne har også været en succes

Med den grundlæggende motoriske starttræning og boldfølingsleg vil alle børn være bedre rustet til at lære de tekniske færdigheder hurtigere og nemmere. Det gør, at børnene syntes, at det er meget sjovere at gå til sport, fordi de hurtigt kan mærke, at de udvikler sig. Netop det, at børnene kan mærke fremgang, fastholder dem.

For at stimulere og understøtte denne udviklingsorienterede tilgang til bordtennistræning og -kamp har klubberne med inspiration fra kampsporten udviklet et gradueringssystem.

Det skal inspirere børnene til at sætte sig personlige udviklingsmål og medvirke til, at flere får en succesoplevelse, når målene bliver indfriet.

Man kan løbende gradueres inden for den motoriske og bordtennistekniske del. Et af trinene på den bordtennismotoriske del indeholder f.eks. en øvelse i at balancere med bolden, mens man er i bevægelse.

I den bordtennistekniske del indgår for eksempel en kontroløvelse, hvor man skal spille 10 forhåndsslag uden at bolden ryger på gulvet.

– Gradueringerne er med til at skabe mange flere succesoplevelser og vindere end traditionel bordtenniskonkurrence, hvor dér altid er én vinder og én taber. På gradueringsdagen kæmper du mod dig selv, og det er din egen træningsindsats, der har indflydelse på, om du går derfra som vinder, siger Dennis Skaarup, der i de sidste år, har haft mere end 100 børn fra Brønshøj og København igennem det nye gradueringssystem.

– Og de er alle bestået med topkarakter – for børnene bliver først graduereret, når trænerne har vurderet, at de er klar. Men samtidig får de ofte lov til at snuse til næste niveau, så de bliver fokuseret på næste mål.