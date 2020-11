Lær dit barn at svømme med en hajfinne

SPONSORERET INDHOLD: Du kender sikkert til de gammeldags svømmebælter, som sidder ubehageligt om hoften og gør det besværligt at bevæge sig naturligt i vandet. Et svømmebælte falder desuden nemt af eller rykker sig til en anden position, hvilket betyder, at et svømmebælte langt fra er det perfekte udstyr til at lære at svømme med.

Hvis du vil give dine børn de bedste forudsætninger for at lære at svømme på en ordentlig og sikker måde, bør du i stedet købe dem en hajfinne til svømning. En hajfinne til svømning er på mange måder det modsatte af et svømmebælte, da det nemt spændes om barnets mave, hvorefter barnet sikkert kan bevæge sig rundt i vandet uden at have sine bevægelser begrænset.

Hajfinnen er sikker – og dine børn vil elske den

En hajfinne er således en rigtig god måde for dit barn at lære at svømme på. De moderne hajfinner giver nemlig større sikkerhed end de gamle svømmebælter, da finnen vil sidde sikkert fast til barnet under hele svømningen. En hajfinne har desuden masser af opdrift, så du uden problemer kan erstatte både svømmebælter og svømmevinger med en hajfinne.

Med en hajfinne skal du desuden ikke bruge tid på at tvinge dine børn på at tænke på sikkerhed. Det kommer nemlig helt automatisk, da hajfinnens innovative design gør den spændene og interessant for børn i alle aldre. Dine børn vil elske at hoppe i deres hajfinne og imitere hajens elegante bevægelser næste gang, de skal en tur i svømmehallen.

En hajfinne til svømning kombinerer således sikkerhed og læring, mens den på samme tid er med til at vække dine børns fantasi og give dem endnu mere blod på tanden, når det kommer til at lære at svømme. Det skaber de bedste forudsætninger for dit barn og dig selv, da du roligt kan slippe dit barn løs i poolen uden bekymringer.