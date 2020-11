Lad os nu få stoppet den unødvendige, sundhedsskadelige hyggeforurening

De omtrent 17.000 brændeovne, vi har i København, leder mere end dobbelt så mange sundhedsskadelige partikler ud til naboer og øvrige omgivelser, som Københavns samlede vejtrafik gør på et helt år!

Af Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i København (SF)

De omtrent 17.000 brændeovne, vi har i København, leder mere end dobbelt så mange sundhedsskadelige partikler ud til naboer og øvrige omgivelser, som Københavns samlede vejtrafik gør på et helt år! Og luftforureningen har alvorlige konsekvenser – næsten 460 københavnere dør hvert år for tidligt, og langt flere bliver syge som følge af den. Oveni købet har 98 % af boligerne i København fjernvarme og kan opvarmes på anden vis. Derfor efterspørger jeg løbende større råderum fra regeringen til at begrænse brændefyringen – indtil videre forgæves.

I en ny undersøgelse, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fået gennemført, ser vi på københavnernes viden om – og syn på luftforurening. Her i Brønshøj vil 3 ud af 4 borgere stramme reglerne for brændeovne, og mange vil helt forbyde dem. Jeg er helt på linje med jer, derfor har jeg bedt Borgerrepræsentationen om opbakning til at få undersøgt, hvor langt vi kan gå for at få begrænset brændeovnsrøgen, mens vi venter på, at Miljøministeriet og Christiansborg vågner op.

Undersøgelsen viser også, at blot 1 ud af 7 københavnere ved, at luften i hovedstaden er forurenet i en sådan grad, at vi bliver syge og dør af det. Det bekymrer mig meget. Derfor har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen lanceret en ny kampagne om sundhedseffekterne ved røg fra brændeovne og os fra trafikken, og den giver gode råd til at mindske udsættelse for luftforurening generelt. Tjek den ud på www.renluft.kk.dk. Ren luft redder liv.”