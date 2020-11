Konkurrence: Vind billetter til Malous Jul

Den nye danske julefilm Malous Jul har premiere den 19. november og du kan vinde billetter til en tur i biffen

Af Randi Salzwedell

Malou kommer i familiepleje hos juleglade Bibi og Leif på den lille ø, Lunø. Stemningen er mildt sagt presset; Malou hader både julen, øen og plejeforældrene. Tingene bliver ikke nemmere, da Malou opdager den hidsige gårdnisse Nils, der vil gøre alt for at få Malou smidt væk fra øen igen. De aftaler en nisse-ed om, at Malou skal lave så meget ballade som muligt. Men da Malou for første gang oplever, at blive både set og omfavnet af Bibi og Leif, indser hun, at hun alligevel gerne vil blive på øen. Men pagten med nissen kan ikke ændres. Med en sur nisse i hælene, skal Malou nu overbevise sin nye plejefamilie om, at de kan stole på hende. Ikke nogen nem opgave når den lille nisse viser sig at være både livsfarlig og et rigtigt grødhoved.

Vind billetter

I samarbejde med Hammer PR & Kommunikation udlodder Brønshøj-Husum Avis 2×2 billetter til Malous Jul. Du skal blot svare på følgende:

Hvad hedder nissen i filmen?

A: Bent

B: Nils

C: Pyrus

Send dit svar med navn og adresse mærket ”Malous Jul” til kon@bha.dk senest søndag den 22. november kl. 20.00. Vinderne får direkte besked og skal hente billetterne på redaktionen.