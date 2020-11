Københavns Kommunes renluftkampagne

En stor tak til Sisse Marie Welling for hendes indsats for at skaffe renere luft til københavnerne.

Af Kamma Skov, Kabbelejevej 56, Brh.

En stor tak til Sisse Marie Welling for hendes indsats for at skaffe renere luft til københavnerne. Når det gælder brændeovne, har skiftende regeringer prioriteret erhvervsinteresser frem for folkesundhed, og kommunerne har begrænset råderum under den gældende lovgivning. De borgere, der i mange år har været tvunget til at indånde røg fra kvarterets brændeovne, kan nu glæde sig over, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har igangsat en renluftkampagne, der ikke kun omfatter trafik, men også brændefyring.

Brønshøj-Husum har Københavns Kommunes største koncentration af brændeovne, og det kan ses på partikeltallet i fyringssæsonen, specielt på stille dage, hvor partiklerne hobes op i indåndingshøjde. Desværre er ingen af de fem målestationer i kommunens renluftkampagne placeret i det brændeovnstætte område i Brønshøj-Husum, så partikelmålinger her er fortsat overladt til det private initiativ.

Heldigvis breder bevidstheden sig om brændefyringens sundhedsfare, og mange har begrænset deres brændefyring eller er holdt op med at fyre. Men når man på en stille vinteraften vil følge Sundhedsstyrelsens råd om udluftning, er det stadig en god idé at bruge en partikelmåler for at se, om man hellere skal lade være for ikke at fylde boligen med partikler fra de omkringliggende brændeovne.