Julens mange farver

Foto: Gitte Ganderup

Særligt de tørrede blomster fylder i juledekorationerne i år

Af Gitte Ganderup

Før i tiden var der en farve som dominerede julen, fortæller indehaver af Klokkeblomst, Nina Thomsen.

En farve som var udråbt som årets julefarve.

Men sådan er det ikke længere. Blomsterdekoratørerne holder sig orienterede og deltager på Formland, som er en livsstilsmesse for alle de relevante brancher. Men de fleste har også deres egen stil og specialiteter.

– I år er det meget de tørrede blomster som fylder. Nogle arbejder med meget stærke farver og andre er mere naturlige. Det er også både de store, strittende buketter og de små som sidder helt på række nede i en æske, siger Nina Thomsen.

Og de tørrede blomster kan gemmes, hvis de pakkes pænt ind og lægges væk.

– Tørrede blomster er ret dyre. Der er en lang proces bag dem. Men hvis man gemmer dem, kan sådan en krans sagtens bruges igen næste år.

Den skal blot støves af og det kan gøre ved at puste eller bruge en tom blomsterforstøver.

Der er mange forskellige farver i butikken som oprindeligt var en lejlighed. Okkerfarvede kranse, bordeaux bånd, lys og tørrede blomster. Julestjerner i bordeaux og en slags lyserød.

– Jeg vil gerne have nogle farver som er lidt anderledes. Men der skal også være noget til de kunder som gerne vil have det traditionelle. Så vi har et bredt sortiment, siger Nina Thomsen.

Gode tips

Hvis du skal bruge frisk gran i dine juledekorationer og til adventskransen, skal du passe på at ikke komme for tidligt i gang.

– Gran bliver så tørt og kommer til at se helt gråt ud. Så kan man for eksempel overveje at arbejde med oasis eller jord. Og så kan glimmer redde det meste, siger hun.

Og bliver suppleret af en af de ansatte.

– Brug sukkervand!

Tippet går ud på at lave en sukkervand, som består af en halv liter varmt vand og to spiseskefulde sukker. Når sukkeret er smeltet, kan det bruges som lim og glimmeret sidder fast på blomsterne.