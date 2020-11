Julen kommer til Brønshøj Torv i dag

Jes Bisgaard og Martin Halse sørger igen i år for at der bliver sat juletræ op på Brønshøj Torv lige som de gjorde sidste år, hvor dette foto er taget

Juletræ I dag skal det 12 meter høje juletræ sættes op på Brønshøj Torv, fortæller Jes Haslund Bisgaard som igen i år har lagt en juleplan sammen med Martin Greve Halse.

Af Gitte Ganderup

Fredag vil udsigten på Brønshøj Torv forandre sig for det store juletræ er på vej op.

Og der kommer også lys og stjerne på træet i år, men det er en lille julehemmelighed hvornår det præcis sker at lyset tændes, da der er for stor risiko for at for mange vil stimle sammen.

Brønshøj-Husum Avis er heldigvis indviet i hemmeligheden, så faste læsere vil få det at se.

– Vi har ikke været så opsøgende efter sponsore, men der har været nogle stykker af de sædvanlige som gerne ville hjælpe, fortæller Jes Bisgaard.

Det betyder, at der kommer til at være nogle gavekort til henholdsvis Super Brugsen på Brønshøj Torv og til Linde Apotek. Præcis hvordan det kommer til at løbe af, er ikke på plads i detaljen endnu, men det bliver sandsynligvis på facebook i gruppen Brønshøj man kan deltage.

– Der kommer til at være otte gavekort a 250 kr til SuperBrugsen og tre eller fire gavekort til Linde Apotek, fortæller Jes Bisgaard.

– Det bliver jo ikke det samme i år, men vi synes, at der altså skulle et træ op. Så det kommer der. Og så håber vi, at vi kan vende stærkt tilbage til næste år.