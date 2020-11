Jeg bestemmer – leg løs!

Foto: Kaj Bonne

Aktivitetsguider Fjerde årgang på Korsager Skole er netop blevet uddannet i at sætte gode lege i gang for selvom man er blevet stor, er det stadig godt at lege

Af Gitte Ganderup

Korsager skoles fjerdeklasser er alle blevet uddannet Aktivitetsguider og har endda fået diplom på det.

Det er Husum for Alle, der sammen med Idrætsprojektet har skabt forløbet Aktivitetsguider til Korsager Skole, som spurgte efter inputs til at få gjort de coronasikre frikvarterer lidt sjovere.

Baggrunden er, at eleverne skal være opdelt i hver deres område klassevis på grund af corona. De skal være meget sammen med kun deres klasse og ikke vennerne fra de andre klasser.

– De har skulle finde hinanden på ny og lege rigtig meget sammen. Der var været rigtig god trivsel i mange klasser, men vi må ikke have så mange redskaber med ud, og det skal sprittes af. Så vi har tænkt, at vi måske skulle finde tilbage til nogle flere og sjovere lege, fortæller Korsager Skoles inklusionspædagog, Sofie Normann Pedersen.

Hvad er det?

– Hvis alle lige starter med at tage sådan én her og skrive deres navn på, siger Jonas fra Husum for Alle i mens han demonstrerer, at det hvide navneskilt skal sættes på blusen.

Eleverne i 4.X tager mærkaterne og skriver deres navne på.

Jonas præsenterer sig selv og de andre fra Husum for Alle og derefter går Anne Katrine Koch, som er boligsocial medarbejder, i gang med at uddanne eleverne i hvad en aktivitetsguide er i teorien.

Ingen af eleverne kender ordet, men deres gæt kommer ganske tæt på.

– En som guider i aktiviteter, som man kan lave, siger en elev.

Og ja, det er, hvad det er.

En god deltager

Meningen med uddannelsen er nemlig, at eleverne på skift i grupper skal arrangere aktiviteter for deres klassekammerater i særligt det store frikvarter.

Derfor skal de kende til de tre trin, som jobbet som aktivitetsguide består af: at være forberedt, at være klar og tydelig og at være motiveret.

Gennem rollespil viser Jonas og hans kollega Anja, hvordan man ikke er forberedt, hvordan man er en dårlig deltager, og til sidst hvordan man er en god guide og en god deltager.

For uddannelsen handler ikke kun om at kunne bestemme over de andre, men også om hvornår man er en god deltager, som respekterer, at de andre har styringen.

Rollespillene er sjove og eleverne virker til at særligt kunne genkende oplevelsen af at andre er en dårlig deltager i en leg. I hvert fald flyver hænderne op, da Anne Katrine spørger dem, hvad de har set.

– Man skal gide at være med, siger én.

– Man skal være positiv og åben. Det var hun ikke og han blev ked af det, siger en anden

– Hvis man ikke lytter efter reglerne, ødelægger man det for de andre, siger en tredje.

Eleverne har hurtigt forstået teorien og skal ud for at øve rollerne.

Når de er tilbage på skolen, kommer underviserne fra projektet et par gange for at hjælpe dem på plads i de forskellige roller. Derefter skal Korsager Skole selv køre det videre.

– Det er vigtigt, at det var lærerne, som var med eleverne til undervisningen. For det er dem, som er med dem i frikvarterene også, så de skal også have opmærksomhed på, hvordan man er en god guide for, at de kan bakke børnene op i deres lege og relationer, fortæller Sofie Pedersen.

Store og små

Det er helt specifikt fjerde årgang, som er udvalgt til at skulle igennem aktivitetsguide-uddannelsen fordi fjerde klassetrin også er første trin i mellemskolen og dermed skal man tilbringe sine frikvarterer i samme udendørsområde som de store i udskolingen.

– Der sker meget følelsesmæssigt og udviklingsmæssigt i fjerde og femte klasse. Man leger ikke rigtigt men alligevel rigtig meget. Det har de stadig brug for og derfor skal de have denne uddannelse. Vores håb er også, at når de så går i femte klasse, kan de lære de nye fjerdeklasser, hvordan man er aktivitetsguide, forklarer Sofie Pedersen.