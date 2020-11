Ingen grøn førertrøje til København

København er ’førende indenfor grønne løsninger’ skriver socialdemokraten Marcus Vesterager i et indlæg her i avisen.

Af Andreas Petersen, Nordfeldvej 22, 2700 Brønshøj

Hvilke ’grønne’ løsninger er det han har i tankerne: Er det at byens gamle træer fældes, at vore grønne områder beskæres, eller at HOFOR brænder importeret træflis fra Amazonas? Eller måske tænker Vesterager på den kreative bogføring med byens klimaregnskab? Strøm fra kommunale vindmøller på Lolland ’fratrækkes’ nemlig Københavns egen CO2-udledning.

Vesterager henviser til et nyt partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening om en biodiversitets-strategi. Naturligvis er det positivt, at Københavns Kommune nu vil prioritere naturen. I budgetaftalen for 2021 er der afsat 5 millioner til borgerdrevne grønne initiativer. Det lyder jo flot. Fem millioner i et budget på over 40 milliarder er dog småpenge.

Det er næppe flere strategier og mere symbolpolitik, København har brug for.

Klima- og miljøområdet oversvømmes af ordrige, men luftige dokumenter og floskler. Faktisk har kommunen allerede en strategi for bynatur med fine farvefotos og højtravende hensigter. Allerede for godt ti år siden kom en utroligt detaljeret strategi for biologisk mangfoldighed. Dybere spor har disse fine dokumenter ikke sat sig.

En gammel målsætning om 100.000 nye træer i 2025 står nu også i Kommuneplanen. Kommunen indrømmer dog, at den er milevidt fra at nå målet.

Hvis København skal levere førende, troværdige grønne løsninger, så kræver det en anderledes, ambitiøs prioritering, end et par håndører til naturen et år inden valget.