Hvilke altaner skal forbydes i Brønshøj?

Der kommer nye altanregler i København. Der er nemlig kommet alt for mange nye altaner op, hvis man skal tro Socialdemokratiet, Alternativet og Enhedslisten. Nu er jeg jo meget spændt på at høre, hvilke altaner i Brønshøj, som de tre partier mener slet ikke burde være hængt op.

Af Af Finn Rudaizky (spidskandidat til Københavns Borgerrepræsentation for DF.)

Ifølge dem er Danmark overhovedet ikke et altanland, og derfor skal vi ikke have altaner. Det synes DF er noget værre sludder. Masser af mennesker har kæmpe glæde af deres altaner i store dele af året.

Et andet argument de bruger, er, at folk bare skal gå ned i gården og være sammen med andre i stedet. Men selvom vi har mange dejlige gårde – uden altaner – rundt omkring i Brønshøj, så vrimler det jo ikke med beboere nede i gården, der spiser middag sammen. Igen et argument, som er noget værre sludder.

Endelig er det fremført, at altanerne er grimme og ikke passer ind på bygningerne. Jeg har gennem længere tid prøvet at lægge mærke til, hvordan altaner tager sig ud i Brønshøj. Jeg har ikke fundet nogle, der er grimme. Det er selvfølgelige et æstetisk spørgsmål, men jeg synes, at det er noget sludder.

Jeg har nu spurgt Teknik- og Miljøforvaltningen hvilke nyopsatte altaner i Brønshøj, som fremover vil blive forbudt. Så får vi et konkret indblik i, hvor tosset et forslag, det er, som de røde partier vil vedtage.

I øvrigt er der kæmpe pukler for at få en byggetilladelse. Men det nye forslag bliver det rent kaos.