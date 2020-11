Hvad er de vigtigste ting at tænke på i forbindelse med indretningen af din bolig?

SPONSORERET INDHOLD: Indretningen af en bolig er mange ting. Det er det æstetiske samspil mellem møbler og materialer, men det er lige så meget funktionalitet og miljøbevidsthed.

Der går altså meget mere i indretningen af en bolig end blot at skabe nogle rum, der ser godt ud. Alligevel er dette en stor del af det, og det er jo indretningen af din bolig, der skal være med til at give dig den indvendige drømmebolig, som du har gået og håbet på at få.

Miljøbevidstheden bag materialerne

Vi mennesker er i dag nødt til at inddrage overvejelser om miljøet i rigtig mange af de ting, som vi gør på en daglig basis. Vi har alle et ansvar for miljøet og for vores planet generelt, og dette ansvar skal også tages stilling til, når du skal indrette din bolig.

Det er ofte i materialerne, du indretter med, at der er mulighed for at implementere lidt miljøbevidsthed, da nogle indretningsmaterialer tager mindre hårdt på miljøet. Særligt træ, og rigtig gerne genbrugstræ, er godt at indrette med, fordi det indtil videre har oplagret kuldioxid fra atmosfæren, hvilket ikke bliver sluppet løs igen, hvis du indretter med det.

Hvilket gulv giver mening for dig?

Når du skal beslutte dig for, hvilket gulv der skal være i din bolig, skal du ofte træffe et valg imellem de to primære overtyper af gulve – gulvtæppe eller ej. Hos Gulvlageret kan du finde billige gulvtæpper, hvis det er gulvtæpper, du godt kunne tænke dig at indrette med. Har du diverse allergier, eller f.eks. et lille barn der har en tendens til at spilde forskellige ting på gulvet, er det ikke sikkert, at et gulvtæppe er det helt rigtige valg, og at du i stedet skal have fat i et trægulv eller et laminatgulv, der kan have mange forskellige udseender.