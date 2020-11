Husum Kirkes Ønsketræ

Har du brug for ekstra hjælp til dine børns julegaver? Frem til d. 7. december kan forældre, som bor i Husum Sogn, og som ikke har så mange penge at holde jul for, få deres børns julegaveønsker til at hænge på et hjerte på træet - helt anonymt.

Af Erik Fisker