Hjemløse skal ikke sættes på hjemsendelsesydelse

Af Astrid Aller, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for SF

En hjemløs mand går til kommunen og søger kontanthjælp. Men han bliver afvist, og får i stedet den halvt så store integrationsydelse. Hvorfor? Fordi Beskæftigelsesforvaltningen vurderer, at de ikke kan være sikre på at han har boet i Danmark i 9 ud af de sidste 10 år. Den vurdering virker skør, for manden – Allan – har diabetes, og har i de sidste 30 år fået kanyler til sin behandling betalt og leveret af Københavns Kommune.

Allans historie er bare ét eksempel på, at hjemløse bliver sat på integrationsydelse, hjemsendelsesydelse eller hvad fattigdomsydelserne ellers har heddet igennem de sidste par år. Det betyder at de mister en stor del af deres indtægt, og det er ikke en gruppe der bare kan forventes at kæmpe deres sag overfor kommunen. Det skal vi rette op på nu.

I mandags vedtog vi derfor i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, at praksis skal ændres hurtigst muligt, og at gamle sager skal tages op igen for at se, om der er nogen der har ret til at få efterbetalt penge. I SF kan vi nemlig ikke leve med, at sket er sket – vi vil have, at de udsatte borgere, der er blevet snydt for kontanthjælp, skal have en retfærdig behandling.