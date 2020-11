Helhedsplan på vej for Brønshøj Torv

Foto: Kaj Bonne

Lokaludvalget vil have en samlet plan

Af Erik Fisker

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har taget initiativ til, at der udarbejdes en helhedsplan for Brønshøj Torv og de kommunale ejendomme og institutioner, der ligger omkring torvet og på Brønshøjvej.

Allerede på torsdag afholdes et digitalt informationsmøde og efterfølgende i uge 49 bliver der afholdt mindre dialogmøder og fremvisning af blandt andet Brønshøj Gamle Skole, hvor alle i grupper af 10 personer kan deltage og give udtryk for mening og holdninger. Konkret drejer det sig, udover selve torvet og det grønne parkområde, om Brønshøj Bibliotek, Rytterskolen, Brønshøj Gamle Skole, Pilegården og Brønshøj Vandtårn.

– Vi har i Lokaludvalget en vision om, at gøre Brønshøj Torv til et samlet være- og lærested, et kulturelt centrum og en levende bymidte, hvor der dagligt er liv og gang i aktiviteter både inde og ude, siger Kirsten Møller, der er formand for Lokaludvalgets Kulturudvalg.

-Vi ønsker i samarbejde med lokale foreninger, brugere og borgere, institutioner og kommunale forvaltninger at kortlægge de lokale visioner for området, der kan bidrage til lettilgængelige, sunde, fællesskabsdannende og udviklende aktiviteter i vores bydel, tilføjer Kirsten Møller, der også udtrykker et ønske om at mange lokale borgere vil deltage i processen med at udarbejde en helhedsplan – og i fællesskab arbejde med at få den realiseret. – Det er ikke nemt i disse Corona tider, men foreløbig vil vi i dagene den 30. november, 1., 2.,3., og 4. december arrangere dialogmøder i Pavillonen på Brønshøj Torv og med rundvisning på Brønshøj Gl. Skole og torvet. Man kan tilmelde sig arrangementet gennem lokaludvalgets hjemmeside 2700lokaludvalg.dk, siger Kirsten Møller.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har bevilget 230.000 kr. til arbejdet med en helhedsplan for Brønshøj Torv, heraf 170.000 kr. til bistand fra arkitekter.