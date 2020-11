Gør København grønnere – plant et træ

Benyt muligheden for at plante et træ

Af Mette Annelie Rasmussen

Mette Annelie Rasmussen, gruppeformand for Radikale Venstre i Borgerrepræsentationen

København skal være en grøn by. Det er der heldigvis mange københavnere, der er enige i, og der er heldigvis også muligheder for, at københavnerne selv kan bidrage til det.

Radikale Venstre har fået indført de såkaldte ”partnerskabstræer” i København tilbage i 2016, og siden er der blevet plantet hundredvis af partnerskabstræer, som bidrager til at gøre København grønnere. Partnerskabet går ud på, at kommunen stiller træer til rådighed, som haveejere, boligforeninger, virksomheder osv. kan plante på et privat område, hvor det er synligt for byens borgere. Man påtager sig naturligvis også at passe træet efterfølgende og dermed bidrage til en grønnere by.

Jeg vil opfordre alle til at benytte sig af muligheden. København vokser, vi bliver flere og flere københavnere, og det er en udfordring at bevare København som en grøn by. En grønnere by er godt for både livskvaliteten, miljøet og klimasikringen, og derfor skal vi gøre København endnu mere grøn, end den er i dag.