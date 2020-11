Gode råd til at vælge et nyt køleskab

SPONSORERET INDHOLD: Er det gamle køleskab gået dødt, kan du nemt finde et nyt – og måske endda bruge lejligheden til at bygge lidt om i køkkenet, så du kan stille det nye køleskab bekvemt an.

Af SPONSORERET INDHOLD

Markedet for køleskabe til hjemmet tæller bl.a. klassiske, fritstående køleskabe, der let kan stilles op uden nogen dikkedarer. Køleskabe beregnet på at blive en integreret del af køkkenet kan du også finde. Her bruger du paneler og lågen fra et køkkenskab til at skjule hele dit køleskabs facade.

Køb køleskab hos WhiteAway.com, hvis du vil være sikker på, at kvaliteten er der. Hos dem kan du se et udvalg af køleskabe fra forhandlere som Electrolux, Bosch, Liebherr samt SMEG.

Vælg køleskab med energimærke i A+’erne

Køleskabe er der som med andre hvidevarer ikke tradition for at købe brugte. Du skal have et helt nyt, og ved nye køleskabe er det ofte nemt at finde gode energiklasser på tværs af de forskellige modeller. Ved du ikke, hvad en energiklasse er, så er det kort fortalt et køleskabs energivenlighed. A+++ og A++ er mærkerne, du bør være obs på – her bruges strøm optimalt.

Match klimaklasse med rumtemperatur

Kigger du på diverse energiklasser, støder du nok også på begrebet klimaklasse. Klimaklassen fortæller dig om, ved hvilken rumtemperatur køleskabet fungerer optimalt. Et køleskab kan hurtigt komme til at bruge uforholdsmæssigt meget strøm, hvis det står et for køligt eller for varmt sted. Resultatet vil være, at du så får en højere elregning, end den du kunne have fået.

Hvad skal kapacitet og design være?

Køleskabets kapacitet kan være værd at have klare ønsker til, hvis du står med en større familie under samme tag. Kapacitet måles ved køleskabe i liter, og dette går sammen med det indre design om at give dig indtryk af, hvor meget og hvilket mad du kan få plads til derinde.