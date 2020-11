Giv en ged og spis den

I år kan marcipangrisen være en ged. Foto: Presse

Folkekirkens Nødhjælp og Social Foodies har i år forvandlet den lyserøde marcipangris til en ged. Formålet er at sikre mad og skolegang til verdens fattigste

Af Gitte Ganderup

Når risalamanden kommer på bordet, og jagten på den eftertragtede mandel går i gang, er det ikke en lyserød marcipangris, der gemmer sig i årets mandelgave. I stedet er det en håndlavet marcipan-ged dyppet i mørk chokolade.

Det håber Folkekirkens Nødhjælp, der er gået sammen med Social Foodies om at lave årets mandelgave 2020.

Den håndlavede chokoladeged kommer i en lille æske, der kan skabe glæde og grin rundt om julebordet. Ud over et lækkert stykke chokolade indeholder æsken en række sjove gedefakta og fortæller, hvordan geder kan gøre stor gavn i verdens fattigste lande. Samarbejdet er en del af Folkekirkens Nødhjælps populære kampagne ’Giv en ged’, og for hver solgt chokoladeæske donerer Social Foodies 100 kr. til gedeprojekter i Malawi og Nepal.

– Det er en fantastisk donation og et sjovt samarbejde, som vi glæder os meget til at lancere. Lige siden vi skød ’Giv en ged’-kampagnen i gang i 2006 har flere end 100.000 danskere støttet op om kampagnen og været med til at sikre livsvigtig hjælp til mennesker i nød. Marcipangeden er med til at løfte ’Giv en ged’ og kan give en oplevelse, der både smager godt og samtidig hjælper familier, der lever i ekstrem fattigdom, siger Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Hos Social Foodies ser de også frem til at få sat gang i salget af de smagfulde marcipangeder.

– Vi glæder os over, at vi sammen med andre, kan være med til at gøre en forskel. Vi håber, at vi kan bidrage til at sprede en god julestemning, der kan række hele vejen fra de danske hjem og til de områder, hvor Folkekirkens Nødhjælp arbejder. Chokoladegeden er en oplagt mandelgave, men den kan også bruges som adventsgave, værtindegave, til pakkeleg og meget mere, og vi glæder os til at se, hvordan den bliver taget imod, siger direktør i Social Foodies, Casper Scheibye.

Hvad er Social Foodies?

Social Foodies er et socialt, bæredygtigt kvalitetskoncept, som hjælper udsatte gennem projekter i både Afrika og i Danmark. De har syv cafeer og en webshop, hvor man med god samvittighed kan nyde alt fra kvalitetschokolade og kaffe til is og de populære chufaboller.

Alle produkter er hjemmelavede og fremstillet af råvarer, der så vidt muligt dyrkes og forarbejdes i Afrika. På den måde skabes gode jobs, der forbedrer livsvilkårene for lokale småbønder og deres familier. Også herhjemme har Social Foodies fokus på social ansvarlighed. De støtter blandt andet initiativer for udsatte unge i Danmark og årets adventskalender er udviklet i samarbejde med afrikanske syersker i slummen i Kibera i Afrika og en dansk systue med ansatte i skåne- og flexjobs.