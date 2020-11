Flytning af kulturhus er en politisk beslutning

I den forgangne uges udgave af Brønshøj-Husum Avis kunne jeg læse et debatindlæg, hvor en chef fra Københavns Kommune kritiseres for beslutningen om at flytte Kulturhuset Pilegården til Brønshøj Skole.

Af kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å)

I den forgangne uges udgave af Brønshøj-Husum Avis kunne jeg læse et debatindlæg, hvor en chef fra Københavns Kommune kritiseres for beslutningen om at flytte Kulturhuset Pilegården til Brønshøj Skole.

Det er imidlertid forkert at rette kritikken mod enkelte medarbejdere. Beslutningen om at flytte kulturhuset er ikke taget af nogen medarbejdere i Kultur- og Fritidsforvaltningen, men af politikerne i Budget21 efter dialog med Brønshøj Lokaludvalg. Ambitionen er at samle kulturtilbuddene omkring Brønshøj Torv, så endnu flere kan få gavn af og adgang til kulturfaciliteterne i bydelen.

Jeg kan godt forstå, at der kan være delte meninger om beslutningen vedrørende kulturhuset. Det vil der altid være, når der sker ændringer i ens nærområde. Og i sådan en situation er det kun positivt, at man giver sin mening til kende. Jeg er glad for, at Jytte Noer Zabel, der står bag debatindlægget, vil bidrage med sine synspunkter omkring kulturhuset. Men det er endnu vigtigere, at det er de rigtige mennesker, som råbes op – og ikke de forkerte, som tales ned. Udviklingen af et samlet kulturområde omkring Brønshøj Torv skal naturligvis ske i samarbejde med borgerne. Derfor ser jeg også frem til, at Brønshøj Lokaludvalg får mulighed for at afholde borgermøder om kulturhuset, der desværre er blevet udskudt på grund af corona.