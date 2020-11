Flot comeback

Aleksandar Lazarevic glidende på sine knæ efter scoringen til 3-3. Foto: Thomas Løser

FODBOLD: Det så sort ud efter 1. halvleg i lørdagens kamp mod Næstved, hvor Brønshøj var bagud 0-2. Men med en utrolig flot indsats i 2. halvleg lykkedes det hjemmeholdet at få 3-3 mod nedrykkerne. Lars Emil Juel Andersen, Bayan Fenwick og Aleksandar Lazarevic stod for Brønshøjs tre mål.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Hvepsene lagde godt ud og havde to gode muligheder i kampens første kvarter. Desværre blev der begge gange sparkede lige på gæsternes målmand Jeppe Rømer.

På trods af den gode start, så var det Næstved, der kom foran. Alexander Schmitt spillede bolden ud til højrebacken Aleksa Todorovic, der med et fladt indlæg fandt Ahmed Hassan inde omkring målstregen, hvor Næstved-spilleren bare skulle røre den. 0-1.

Kort tid efter skulle det blive værre. Lars Emil Juel Andersen fik sparket bolden lige ind på Christoffer Thrane, og så var der friløber til Næstved-angriberen. Han nåede dog aldrig at få afsluttet, da Lars Emil nedlagde ham inde i feltet. Straffe til Næstved og gult til Lars Emil, da dommeren vurderede, at Brønshøj-spilleren gik efter bolden.

Ahmed Hassan var sikkerheden selv, på straffesparket, da han fik sendt Victor Michaelsen til den forkerte side og kunne bringe gæsterne foran 0-2.

Brønshøj havde et par skudforsøg inde pausen, men ikke noget, der for alvor rystede Jeppe Rømer i Næstved-målet.

Derfor var hjemmeholdet bagud 0-2 efter en ellers okay 1. halvleg, men hvor Næstved fik udnyttet vores fejl på 3-4 minutter til at score to mål. Heldigvis skulle det blive en fantastisk 2. halvleg.

Vi ved ikke, hvad cheftræner Lasse Holmgaard havde sagt til spillerne i pausen, men hvepsene kom ud som lyn og torden. I pausen havde Brønshøj også foretaget to udskiftninger, hvor Adil Guendouri og Bayan Fenwick kom ind. Sidstnævnte fik en hovedrolle i 2. halvleg.

Lidt over fem minutter inde i 2. halvleg sendte Fenwick bolden ind i feltet. Her fik Næstved ikke clearet og bolden kom til at ligge perfekt for Lars Emil, der sendte bolden over i det lange hjørne. 1-2, og det blot tredje mål i 153 Brønshøj-kampe for den rutinerede hveps.

Brønshøj var dog ikke færdige. Der blev indledt et sandt bombardement mod Næstveds mål og efter en times spil kom udligningen.

Flotte kombinationer i vores venstre side endte med, at Dawda Ngum spillede bolden frem til Emil Vatani, som dog ikke kunne få bolden under kontrol. Men det viste sig at være helt perfekt, da bolden kom til at være lige i Fenwicks løbebane og han kunne med et hårdt skud fra kanten af feltet sparke bolden over i det lange hjørne. 2-2 og ekstase på banen og tribunen.

Fenwick var også tæt på at bringe hjemmeholdet foran 3-2 ca. fem minutter senere, men en flot redning af Jeppe Rømer forhindrede en føring.

I stedet for blev det 2-3, da Isaac Nortey fik brudt Brønshøjs opspil på midten af banen. Han spillede den ud til Todorovic, der fandt Schmitt i et overlap. Og med et fladt indlæg fandt Schmitt en helt fri Ahmed Hassan, der kunne score sit tredje mål i kampen.

Den føring holdt dog ikke længe. For 25 sekunder efter Brønshøj havde givet bolden op, så lå kuglen i nettet i modsatte ende.

En bold blev spillet op mod Fenwick, der sled sig fri og fik sendt bolden ind i feltet. Her kom Lazarevic foran sin oppasser, og med en følt højreskøjte fik topscoreren sendt bolden i mål via stolpen. 3-3.

Hjemmeholdet var tæt på 4-3 i kampens sidste kvarter, hvor Oskar Tranberg og Lazarevic dog måtte se deres forsøg gå lige forbi mål. Jamil Fearrington havde også en god mulighed, da han stod helt fri efter et hjørnespark, men han fik ikke ram på bolden.

Det sluttede derfor 3-3. Det var en præstation, som spillerne kan være stolte af, og det var dejligt at se den stærke mentalitet lyse ud af spillerne på den kolde og våde november-dag.

Godt nok ligger Brønshøj stadig under stregen, men synes vi kan tillade os at være positive og kigge fremad efter nogle gode præstationer her i november, og vi må ikke glemme, at Brønshøj er ubesejret i de fire seneste kampe.

Nu venter der en vinterpause på ca. 3,5 måned, hvor cheftræner Lasse Holmgaard kan få indspillet sine idéer i truppen, og så er vi ellers klar til Slaget om Slotsherrensvej, når den igen står på divisionsbold den 13. marts ude mod Vanløse.

God jul og godt nytår!

Brønshøj – Næstved: 3-3 (0-2)

Opstilling – Brønshøj:

Victor Michaelsen – Lars Emil Juel Andersen, Oskar Tranberg, Jeffrey Ofori (46. Adil Guendouri) – Mads Gabel, Dawda Ngum, Lucas Petersen (46. Bayan Fenwick), Emil Vatani – Jonas Hemmingshøj (79. Jamil Fearrington), Marcus Porsgrunn (84. Elias Asidah With) – Aleksandar Lazarevic

Opstilling – Næstved:

Jeppe Rømer – Aleksa Todorovic, Jesper Overgaard Christiansen, Lasse Overgaard Nielsen, Lucas Rejnhold – Alexander Schmitt, Isaac Nortey – Ahmed Hassan, Can Özkan (71. Kasper Mertz), Abdoulie Njai – Christoffer Thrane (90. Shelove Achelus)

Mål:

0-1: Ahmed Hassan (24.)

0-2: Ahmed Hassan, straffe (26.)

1-2: Lars Emil Juel Andersen (51.)

2-2: Bayan Fenwick (60.)

2-3: Ahmed Hassan (74.)

3-3: Aleksandar Lazarevic (76.)

Advarsler – Brønshøj:

Lars Emil Juel Andersen (25.) og Bayan Fenwick (62.)

Advarsler – Næstved:

Isaac Nortey (78.) og Christoffer Thrane (86.)

Tilskuere:

410 tilskuere

Dommer:

Simon Duerlund Rasmussen